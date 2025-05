Tempesta d’amore: Christoph si innamora di Sophia! E Alexandra… | Anticipazioni tedesche

Quando si lavora sotto copertura, il rischio di confondere realtà e funzione è sempre alto… specialmente se ci sono dei sentimenti in gioco! Lo sa bene Christoph Saalfeld (Dieter Bach) che nella prossima stagione di Tempesta d’amore si troverà a dover scegliere tra la sua promessa sposa Alexandra (Daniela Kiefer) ed una pericolosa criminale dal fascino irresistibile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph si avvicina a Sophia per salvare il Fürstenhof

Mentre nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la relazione tra Christoph e Alexandra sembra ormai giunta al termine, in Germania questi due personaggi si sono ormai da tempo lasciati alle spalle qualsiasi crisi, tanto da decidere di sposarsi. Proprio allora, però, un nuovo pericolo si abbatterà su di loro…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nella prossima stagione della soap il Fürstenhof finirà nelle mani di Sophia Sydow (Krista Birkner), una spietata donna d’affari che non esiterà a ridurre Saalfeld e Schwarzbach sul lastrico e cacciarli dal loro amato hotel. Disperati, gli albergatori uniranno dunque le forze nella speranza di riuscire a riprendersi ciò che spetta loro di diritto. Peccato solo che la dark lady non sembrerà avere punti deboli… o quasi!

Saalfeld e Schwarzbach si renderanno infatti conto che la loro unica chance di battere la loro nemica comune è sfruttare l’evidente attrazione che la donna ha per Christoph. E così quest’ultimo inizierà un pericoloso gioco sotto copertura…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph si innamora di Sophia

Inutile dire che Alexandra sarà tutt’altro che entusiasta dell’iniziativa, ma il compagno la rassicurerà: non solo non prova nulla per Sophia, ma non diventerà mai intimo con quest’ultima. Peccato solo che con il passare del tempo la situazione cambierà…

Benché sinceramente innamorato di Alexandra, Christoph non potrà infatti fare a meno di sentirsi sempre più attratto dall’affascinante dark lady, tanto da rendersi conto di essersene innamorato! Un sentimento che si rivelerà più resistente del previsto…

Anche quando Saalfeld “sceglierà” ufficialmente Alexandra e si confiderà completamente con quest’ultima, il suo cuore continuerà infatti a battere anche per la Sydow. E a quel punto ogni scenario sarà aperto… Seguici su Instagram.