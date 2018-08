NILUFAR ADDATI / Uomini e donne

Negli scorsi giorni sono cominciate, nel villaggio sardo di Is Morus, le registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip: proprio per questo, sul web sono apparse le prime foto del cast appena sbarcato in Sardegna e non sono mancate delle clamorose sorprese.

Le anticipazioni più succulente sono quelle che riguardano la coppia formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, i due innamorati hanno già affrontato una piccola crisi e, nelle interviste rilasciate prima del reality show condotto da Simona Ventura, hanno dichiarato di essere parecchio spaventati dalle insidie che, quasi sicuramente, si troveranno ad affrontare nei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate.

Nilufar e Giordano, in ogni caso, non erano sicuramente a conoscenza della presenza tra i tentatori di Nicolò Ferrari: quest’ultimo, come i fan di U&D ricorderanno, ha infatti corteggiato la Addati per mesi ma, alla fine, ha perso la battaglia della “scelta finale” proprio contro Giordano. Nicolò, dopo aver condiviso persino dei baci con la bella italo-iraniana, ha quindi dovuto accettare la sconfitta ma, da quell’istante in poi, non ha risparmiato di rivolgere delle frecciatine alla coppia sui suoi canali social.

Cosa succederà nella trasmissione? Nicolò e Nilufar si riavvicineranno innescando nuovamente la gelosia di Giordano?

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo i nomi di altri tentatori resi ufficiali dagli scatti nell’aeroporto di Cagliari: Andrea Cerioli, ex tronista e concorrente di Grande Fratello 14, Davide Rossi, figlio del cantate Vasco, Nicolò Raniolo, ex corteggiatore di Sabrina Ghio, Francesco Chiofalo e Giorgio Alfieri (anche se quest’ultimo, è bene specificarlo, potrebbe essere un semplice “addetto ai lavori dietro le quinte”, visto che in passato ha già collaborato con la Fascino di Maria De Filippi).

Detto ciò, è giusto segnalare che l’esordio di Temptation Island Vip, inizialmente programmato per martedì 11 settembre, potrebbe avvenire un po’ più tardi rispetto al previsto a causa di variazioni del palinsesto da parte di Mediaset.