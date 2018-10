Lorenzo Riccardi / Uomini e donne

Domenica 7 settembre 2018 sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Come staranno proseguendo i percorsi dei tronisti Lorenzo Riccardi, Mara Fasone, Teresa Langella e Luigi Mastroianni? Scopriamolo insieme attraverso le anticipazioni.

La scorsa settimana Lorenzo era rimasto piuttosto affascinato da Giulia, spiegando a Maria De Filippi di avere avuto una curiosità nei suoi riguardi maggiori rispetto alle altre corteggiatrici; la ragazza, in ogni caso, non ha disdegnato le attenzioni di Luigi e ha deciso di ballare con il siciliano, innescando la furiosa reazione del Riccardi. Quest’ultimo, terminata la puntata, ha così raggiunto Giulia in camerino per spiegargli che non l’avrebbe portata in esterna.

Luigi, dal canto suo, ha scelto di raggiungere Giulia in albergo ma, visto che non l’ha trovata, si è fatto dire dalla redazione il nome del ristorante in cui stesse cenando: la donna, visibilmente scossa dalla “sorpresa”, ha detto di essere impensierita per via della sfuriata che gli ha fatto Lorenzo e, per spiegare al Mastroianni le sue ragioni, ha chiesto se si potessero spegnere le telecamere. Il confronto “segreto” è proseguito per più di mezz’ora, tant’è che l’autore Claudio Leotta ad un certo punto è stato costretto a continuare con le riprese.

In studio, Giulia ha rimproverato Lorenzo per i modi che ha usato con lei in camerino e l’ha invitato a “crescere” per rapportarsi con più misura con le persone che ha di fronte; Luigi, indispettito dal fatto che il “rivale” volesse forzare la corteggiatrice a prendere una decisione ferma su chi corteggiare, ha ricordato al Riccardi che l’hanno scorso ha impiegato cinque mesi per scegliere se corteggiare Sara o Nilufar ma, a sua volta, si è attirato le critiche di Teresa.

Quest’ultima, in poche parole, ha precisato che il Mastroianni non fa altro che porre l’accento sul percorso passato di Lorenzo a UeD per sottolineare la sua incoerenza, accusa che si potrebbe fare anche lui visto che, soltanto due mesi fa, dichiarava di essere innamorato di Sara. Il Riccardi ha rimarcato la questione quando Giulia ha ammesso di essersi lasciata da soli tre mesi, troppo poco tempo per piacere a Luigi (ricordate? Il ragazzo ha scelto di non corteggiare Mara perchè aveva chiuso una relazione due mesi prima).

Mara ha continuato a litigare con Andrea Del Corso: dal punto di vista della tronista, il ragazzo non fa nulla per emergere e per farle pensare che gli piaccia; l’ex tentatore di Temptation Island 2018 ha però insistito sul suo particolare modo di corteggiare, facendole intendere che non si metterà mai in competizione con gli altri ragazzi al fine di farsi notare.

La Fasone, nonostante il litigio, ha accettato un invito a cena da parte di Andrea ma anche questo appuntamento è andato in malora: visto che Dal Corso le ha fatto delle domande sul perché la sua famiglia si fosse trasferita in Germania quand’era una bambina, Mara ha ritenuto che il corteggiatore non avesse visto il suo video di presentazione e ha ripreso con le discussione. Tutti gli opinionisti del programma, ovviamente, si sono schierati contro la tronista.

Dopo aver ricordato a Mara che è stata lei a chiedergli di corteggiarla, Maria ha difeso Andrea facendole presente che la sta conoscendo senza pregiudizi e soprattutto senza essersi informato troppo sul suo conto, come invece avrebbero potuto fare dei ragazzi maggiormente interessati a stare all’interno del programma. La discussione ha coinvolto anche Rodolfo e Giovanni.

Teresa se l’è presa con Antonio Moriconi poiché ha scoperto che, dopo Temptation Island, ha contattato la tentatrice Rita e non lei: in tal senso, il giovane ha spiegato che ha seguito la ragazza su Instagram poiché la Langella non l’aveva minimamente calcolato e ha innescato la sua ira quando ha parlato della distanza tra Roma e Napoli come se fosse un problema insormontabile.

Teresa, a quel punto, si è lasciata andare ad uno sfogo precisando che, terminata la trasmissione, lei continuerà a stare in Campania, particolare che dovrebbe spingere Antonio a non corteggiarla se ritiene la sua residenza problematica. La situazione si è facilmente risolta quando Antonio le ha spiegato che, qualora si innamorasse davvero, è disposto a viaggiare.

Antonella e Luigi sono sembrati in sintonia al punto tale che il tronista le ha permesso di parlare al telefono con Giordano Mazzocchi, il suo migliore amico. Martina Escher si è auto eliminata quando Mastroianni ha ribadito di non essere attratto da lei.