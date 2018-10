Nuovi tronisti IVAN e ANDREA / Uomini e donne

Novità nel trono classico di Uomini e Donne: nella puntata registrata ieri pomeriggio, martedì 30 ottobre 2018, Maria De Filippi ha presentato al pubblico in studio i due nuovi protagonisti del programma. La scelta è ricaduta, esattamente come le previsioni indicavano, su Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez: scopriamo insieme chi sono.

Classe 1989, Andrea è già salito sull’ambìto trono del dating show nella stagione 2014/2015: all’epoca, l’esperienza si concluse senza una vera e propria scelta ma Cerioli, dopo alcuni giorni, cominciò una relazione con Valentina Rapisarda, una sua corteggiatrice. Ex concorrente della tredicesima edizione di Grande Fratello, il ragazzo è stato uno dei protagonisti indiscussi di Temptation Island Vip 2018, luogo dove ha avuto una sorta di flirt con Alessandra Sgolastra, la fidanzata – ormai ex – di Andrea Zenga.

Ivan Gonzalez è nato invece nel 1992 ed è conosciuto in Spagna per avere preso parte, sia come tronista e sia come opinionista, a Mujeres y hombres y viceversa, la versione iberica di Uomini e Donne. Balzato agli onori della cronaca per essere stato il centro delle attenzioni dell’ex bonas di Avanti un altro Paola Caruso nel reality Supervivientes, Ivan ha partecipato a Temptation Island Vip 2018 ed ha messo in crisi la relazione tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri.

Stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, Gonzalez e Cerioli affiancheranno la tronista Teresa Langella. Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni invece, secondo quanto è emerso sul web, avranno una puntata dedicata esclusivamente a loro.