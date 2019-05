LIAM e HOPE / Foto CBS - JPI Studios

Nelle attuali puntate italiane di Beautiful, Liam Spencer (Scott Clifton) sembra aver perso ogni fiducia in Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), non credendo alla sua innocenza e dando seguito alla testimonianza di suo fratello Wyatt (Darin Brooks), convinto dell’esistenza di una liaison clandestina tra Steffy e Bill (Don Diamont).

Quest’ultimo, grazie ad “abili trucchetti”, è riuscito ad abbindolare il figlio in modo da usarlo come arma per manovrare l’altro, convincendolo così di una relazione extraconiugale tra lui e la nuora.

Beautiful, trame italiane: HOPE e LIAM, un “vecchio” anello per un nuovo inizio

Per Liam, come abbiamo già iniziato a vedere, questa sarà la classica goccia che farà traboccare il vaso e così il ragazzo troverà conforto tra le braccia di Hope (Annika Noelle): i due si lasceranno andare alla passione e trascorreranno la notte insieme. Per Liam, pronto a depositare le carte per l’annullamento del matrimonio con Steffy, Hope è l’unica possibilità di avere una vita serena e, per questo, vorrà sposarla.

Non è la prima volta per i due: ricorderete le nozze in Puglia di qualche anno fa, che tuttavia risultarono poi nulle: una volta tornati dal viaggio di nozze, infatti, Hope scoprì che, grazie ad una manovra di Bill (che si era servito di Deacon Sharpe), Liam si era convinto che la Logan avesse chiuso con lui e di conseguenza si era consolato baciando Steffy poco prima della cerimonia. Hope decise a quel punto di non formalizzare il matrimonio con la dovuta documentazione negli Stati Uniti.

Per questo nuovo fidanzamento, Hope confesserà a Liam un piccolo segreto: ha sempre conservato il vecchio anello con cui lui le aveva chiesto di sposarlo e, così, il giovane glielo metterà nuovamente al dito!!! Occhio però, perché – come abbiamo già avuto occasione di anticipare – presto Wyatt scoprirà che il padre lo ha imbrogliato e penserà seriamente di dirlo al fratello…

