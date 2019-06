L'amore strappato / Copyright foto: Mediaset

Domenica 31 marzo 2019, in prima serata, inizia su Canale 5 la fiction L’amore strappato, che si ispira ad una storia vera di malagiustizia e che vede protagonista l’attrice Sabrina Ferilli. Ecco le anticipazioni e la trama della prima puntata:

La vita ordinaria di Rosa (Sabrina Ferilli) e di suo marito Rocco (Enzo Decaro) viene sconvolta quando le forze dell’ordine portano via la figlia Arianna. I due ancora ignorano che qualcuno ha denunciato Rocco per abusi nei confronti della bambina.

Mentre l’uomo, vittima di una menzogna, si troverà a difendere la propria innocenza, Rosa dovrà decidere se stare dalla parte del marito o schierarsi contro di lui per riavere sua figlia.

Mentre Rocco vive la durezza del carcere, la piccola Arianna affronta la sua prigionia nella casa famiglia grazie ad una nuova amica.

Intanto, Rosa si rimbocca le maniche per proteggere la sua famiglia dal pregiudizio della comunità. La donna confida che il processo sancisca finalmente l’innocenza di suo marito: Smiraglia (Ricky Tognazzi), il nuovo avvocato assunto per la difesa di Rocco, sembrerebbe avere un asso nella manica.

Sabrina Ferilli, sabato scorso, è stata ospite a Verissimo e tra l’altro ha rilasciato interessanti dichiarazioni proprio a proposito de L’amore strappato:

Ho sempre cercato di dare voce a quello che non funziona, alle minoranze a chi ha subito torti. Questa è una storia che mi ha toccato tanto, proprio per questa forma di partecipazione che ho rispetto a certi problemi. Questi sono film che ti porti dentro per tanto tempo. Sicuramente non finisce qui la mia attenzione su questo tema. È tutto molto forte e ingiusto. Proprio una settimana fa in Sicilia è successa la stessa cosa ad un altro genitore.