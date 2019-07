RAI fiction

La nuova stagione tv della Rai sarà nel segno delle grandi fiction: alla presentazione dei palinsesti (tenutasi nei giorni scorsi) sono state svelate le carte vincenti che, tra titoli-garanzia e novità, vedremo da settembre fino alla prossima estate su Rai 1 e Rai 2.

Partiamo subito con i grandi ritorni: dopo il grande successo della prima stagione, torna la serie evento tratta dai romanzi di Elena Ferrante L’Amica Geniale, con quattro nuovi appuntamenti basati sul secondo romanzo dell’autrice: “Storia del nuovo cognome”. La messa in onda è prevista per la prossima primavera su Rai 1.

In autunno arriva anche il terzo capitolo de I Medici (Il potere e la bellezza), quattro prime serate per la fiction prodotta dalla Lux Vide con Altice Group e Big Light Productions. La storia riparte da dove si è conclusa la seconda stagione. Confermato nel cast il protagonista Daniel Sharman, nei panni di Lorenzo il Magnifico.

Seconda stagione anche per La strada di casa: il family drama con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere torna in autunno con sei nuovi appuntamenti ricchi di pathos e mistero, che sconvolgeranno ancora la vita di Fausto Morra e della sua famiglia.

Il successo del primo capitolo de La vita promessa, miniserie co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia, ha permesso alla fiction con protagonista Luisa Ranieri di tornare in primavera con tre nuovi appuntamenti che porteranno Carmela Carrizzo e isuoi figli a vivere uno dei periodi più difficili della storia statunitense: la Grande Depressione. La regia è affidata alla coppia Ricky Tognazzi e Simona izzo.

Dopo le repliche estive, in autunno arriva la quinta stagione di Un passo dal cielo, la serie interpretata dall’attore romano Daniele Liotti, mentre nei primi mesi del 2020 spazio alla dodicesima stagione di un classico: Don Matteo. La fiction con Terence Hill, da sempre considerata un punto di forza dell’ammiraglia di Stato, torna con dieci nuove puntate.

Seconda stagione per Nero a metà, il poliziesco con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, mentre arriva una super promozione per il vice questore Rocco Schiavone interpretato da Marco Giallini: forte del successo delle prime due stagioni su Rai 2, approda su Rai 1 con il suo terzo ciclo.

Anche tante interessanti novità terranno compagnia al pubblico di Raiuno, come la serie Ognuno è perfetto che, attraverso il protagonista Rick (un giovane affetto dalla sindrome di Down e in cerca del suo posto nel mondo del lavoro), racconta come la diversità sia una ricchezza e non un ostacolo. Nel cast della fiction ispirata alla serie belga “Tytgat Chocolat”, troviamo Cristiana Capotondi e Nicole Grimaudo. La messa in onda è prevista dopo l’estate.

Pezzi Unici è il nuovo mistery drama con protagonista Sergio Castellitto, con la regia di Cinzia Th Torrini. L’attore interpreta Vanni, un artigiano fiorentino che decide di portare avanti il progetto del figlio defunto, ovvero dare una chance di riscatto a cinque ragazzi difficili facendoli lavorare nella propria bottega. Conoscendoli, però, si renderà conto che il gruppo di amici nasconde una verità legata proprio alla morte di Lorenzo. Nel cast, oltre a Castellitto, troviamo anche Irene Ferri, Giulio Berruti, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e molti altri.

Quattro prime serate anche per la serie storica La guerra è finita, un racconto incentrato sulle difficoltà di chi ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale. La rinascita e la voglia di riscatto dei sopravvissuti in un’Italia in ginocchio. Nel cast Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco.

Elena Sofia Ricci è la protagonista di Vivi e lascia vivere, nuova fiction in sei prime serate che racconta la vita di Laura, donna cinquantenne che lavora come cuoca in una mensa. Ben presto Laura, madre di due figli adolescenti, rimane vedova e per lei sarà l’inizio di un incubo: dal passato arriva un suo ex amore che le sconvolgerà la vita portando a galla un terribile segreto che ha sempre tenuto nascosto. Nel cast anche Massimo Ghini.

Vanessa Incontrada, da anni ormai volto simbolo della fiction Rai, torna in una nuova storia noir in tre puntate dal titolo Angela, dove interpreta una madre che per superare la morte di Matteo, il figlio di nove anni, si trasferisce in Toscana. In questo nuovo capitolo della sua vita fa la conoscenza della vicina di casa, Elena; quando la donna le chiede di tenere per una sola notte Bruno e Valentina, i suoi bambini, Angela assiste proprio all’omicidio di Elena ed è costretta a scappare per salvare se stessa e i due ragazzi. Oltre alla Incontrada, nel cast figurano Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Katia Ricciarelli, Simone Montedoro e Marco Cocci.

Nuova fiction in sei appuntamenti anche per Claudio Gioè nei panni di Claudio Caruana, un uomo indagato per uno scandalo finanziario; Claudio, per dimostrare la sua innocenza, decide di trasferirsi insieme alla sua famiglia in Alto Adige, nascondendosi dietro nuove identità. Nel cast anche Anna Valle, nei panni di una poliziotta che indaga sul caso.

Quattro serate sono previste inoltre per Gli orologi del Diavolo, la serie che segna il debutto di Giuseppe Fiorello nella lunga serialità. L’attore sarà Giovanni, un uomo costretto a vivere sotto copertura dentro un pericoloso clan spagnolo. Quattro puntate anche per Bella da morire, con protagonista Cristiana Capotondi nei panni dell’ispettrice di Polizia Eva Cantini, che indaga sull’inspiegabile morte di Gioia Scuderi, la più bella ragazza del paese trovata in fondo al lago.

Nuovo progetti anche per Alessandro Gassman e Lino Guanciale: il primo sarà Valerio, un ex poliziotto che indaga sulla misteriosa morte del figlio Ettore, mentre il secondo sarà il “maledetto” commissario Ricciardi: l’uomo vede i fantasmi delle persone uccise in modo violento e per questo vive una vita in completa solitudine, dedicandosi solo alla risoluzione dei casi che deve affrontare in una Napoli dei primi anni ’30.

In arrivo anche due film tv: I ragazzi dello Zecchino d’Oro, un racconto incentrato sulla nascita della celebre kermesse canora per bambini, ed Enrico Piaggio, un sogno italiano, con Alessio Boni nei panni del famoso imprenditore.

Anche Rai 2 si prepara alla nuova stagione televisiva con ben tre titoli: quattro nuove puntate del poliziesco Il Cacciatore, interpretato da Francesco Montanari, e due novità: la prima è Volevo fare la rockstar, sei prime serate con protagonista l’attrice veneta Valentina Bellè nei panni di Olivia, giovane madre di due gemelle che si troverà costretta dopo un incidente a mettere in discussione tutta la sua vita; la seconda novità è Mare fuori, nuovo drama ambientato in un Istituto di pena minorile, dove sofferenza, speranza e voglia di riscatto faranno da cornice alla vita di Filippo, Carmine ed Edoardo.