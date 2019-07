Andre, Natascha e Felicitas, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Il legame che si instaura tra due genitori e il loro bambino non ha eguali. E poco importa se il bimbo in questione sia loro figlio biologico. Sarà proprio questo il tema delle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, che vedranno da una parte l’inizio del “gran finale” di Xenia (Elke Winkens) e dall’altra una sorprendente storyline con una protagonista indiretta giovanissima: la piccola Luna!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael e Natascha adottano Luna

Come sappiamo, alcuni giorni fa al Fürstenhof è arrivata una terribile notizia: Luna – la figlioletta di Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) – è morta prima ancora di venire alla luce. Per il fratello di Alicia (Larissa Marolt) è stato un durissimo colpo e a nulla sono serviti i tentativi della fidanzata Romy Ehrlinger (Désirée von Delft) o dei suoi amici a rincuorarlo. Quello che il ragazzo ignora, però, è che si tratta solo di un’enorme bugia…

Come sappiamo, infatti, Jessica ha in realtà messo al mondo una bambina sanissima, salvo poi decidere di sbarazzarsene in quanto non si sentiva pronta a diventare madre. La donna ha dunque chiesto ad Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) di portare la neonata al più vicino ospedale, ma la figlia di Christoph (Dieter Bach) è stata invece costretta ad abbandonare il bebé nel bosco.

È stato qui che Michael (Erich Altenkopf) e Natascha (Melanie Wiegmann) hanno sentito il pianto disperato della piccola. Dopo aver invano cercato la madre nei dintorni, i due coniugi hanno deciso di prendersi cura della trovatella, dandole il nome di Felicitas.

Ebbene, quella che doveva essere una situazione temporanea, assumerà presto i contorni di una vera a propria adozione. Niederbühl e la Schweitzer si affezioneranno infatti alla piccola, rendendosi conto di vederla come una vera figlia. Non tutti, però, saranno d’accordo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael e Natascha perdono Felicitas

Per poter ottenere la custodia definitiva della bambina, Michael e Natascha dovranno ricorrere alle vie legali, finendo inevitabilmente per scontrarsi con il funzionario dell’ufficio dei minori incaricato di prendere una decisione: Marco Krum (Martin Müller).

Quest’ultimo esternerà fin dall’inizio i propri dubbi sull’adeguatezza del medico e della cantante come genitori adottivi della neonata, sia per via dell’età ormai avanzata e sia per la strana situazione abitativa dei due, che stanno ospitando André (Joachim Lätsch) sotto il proprio tetto.

Nella speranza di guadagnare punti agli occhi del rigido funzionario, Michael e Natascha cacceranno di casa il povero cuoco, che ovviamente non la prenderà affatto bene. Furioso, l’uomo avrà presto l’occasione perfetta per vendicarsi: Marco Krum gli chiederà infatti un parere sulla coppia Schweitzer-Niederbühl in vista dell’affidamento. Lo chef tradirà i suoi (ex) amici?

Ebbene, nonostante la tentazione, alla fine Konopka farà la cosa giusta e sosterrà che il medico e la cantante sono una coppia affiatatissima nonché dei genitori ideali. Peccato che, poco dopo, Krum dichiarerà Michael e Natascha non idonei per crescere Felicitas a causa della loro recente crisi coniugale e porterà via la bambina! Cosa sarà successo?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Michael e Natascha genitori di Felicitas

Se i due coniugi accuseranno immediatamente André, la colpa è in realtà di Jessica, che ha finito per parlare troppo in presenza del funzionario rivelandogli la recente separazione tra la Schweitzer e Niederbühl. Questi ultimi perderanno dunque definitivamente Felicitas?

Come nella migliore delle fiabe, proprio quando tutto sembrerà perduto, arriverà una bellissima sorpresa: la famiglia a cui Felicitas era destinata si renderà conto che la bimba è incompatibile con il loro figlio biologico e rinunceranno all’affidamento.

A questo punto entrerà in gioco Fabien, che convincerà Marco Krum che il posto migliore per la bambina è con Michael e Natascha. E così questi ultimi riceveranno ufficialmente l’incarico di credere la piccola Felicitas!

Sarà l’inizio di una nuova famiglia?

