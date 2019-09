Amici Celebrities

È tutto pronto per l’esordio di Amici Celebrites. Il nuovo talent show di Canale 5 debutterà infatti sabato 21 settembre, in prima serata con la conduzione di Maria De Filippi (dalla terza dovrebbe, invece, arrivare Michelle Hunziker). I 12 personaggi del mondo dello spettacolo dovranno così vedersela con i severi giudizi di Platinette, Giulia Peparini e Ornella Vanoni, i tre giurati del programma. Per l’occasione, i concorrenti sono stati divisi tra la squadra bianca e la squadra blu.

Amici Celebrities, news: la squadra bianca

La Squadra Bianca verrà guidata da Giordana Angi, la seconda classificata di Amici 18. La cantante avrà nel suo team il conduttore Filippo Bisciglia, la showgirl Pamela Camassa, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, l’attrice Cristina Donadio, l’ex calciatore e ora allenatore Ciro Ferrara e l’attore Massimiliano Varrese.

Amici Celebrities, anticipazioni: la squadra blu

Il team blu conterà invece sul supporto del tenore Alberto Urso, vincitore di Amici 18. La squadra è composta dall’attrice Laura Torrisi, dall’attore Raniero Monaco di Lapio, dal ristoratore Joe Bastianich, dall’imitatrice Francesca Manzini, da Chiara Giordano (ex moglie di Raoul Bova) e dal “principe” Emanuele Filiberto di Savoia.

Amici Celebrities: la puntata sarà in differita

Tuttavia, è necessario segnalare che gli appuntamenti con Amici Celebrities non andranno in onda in diretta. Stando alle indiscrezioni trapelate in rete, la prima puntata verrà registrata giovedì 19 settembre, ossia due giorni prima della messa in onda su Canale 5.

Questo potrebbe portare alla luce diversi spoiler, tra cui i nomi degli eliminati (che dovrebbero essere due ogni settimana); inoltre faranno parte del progetto anche Annalisa e Irama, entrambi diventati celebri (soprattutto) grazie alla versione nip del programma.

Il direttore artistico sarà Giuliano Peparini (che dunque avrà un ruolo doppio nel talent show e il corpo di ballo sarà quello del classico Amici. Il programma, infine, non avrà un daytime giornaliero. Ogni nuovo sviluppo sarà reso noto soltanto il sabato sera.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci!