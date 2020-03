Marina, Rocco, Irene / Il paradiso delle signore

Il triangolo amoroso de Il Paradiso delle Signore 4 formato da Rocco (Giancarlo Commare), Irene (Francesca Del Fa) e Marina Fiore (Ludovica Coscione) potrebbe molto presto trasformarsi in un “duo”: pare infatti, secondo le anticipazioni della fiction daily di Rai 1, che molto presto Marina si ritroverà a fare una scelta che la porterà lontano da Milano…

Ebbene si, Marina riceverà la tanto attesa occasione per entrare nel mondo della recitazione e dovrà scegliere se seguire il cuore, ovvero Rocco, oppure mirare al suo sogno a tutti i costi.

Il paradiso delle signore 4, spoiler: MARINA decide di trasferirsi a Roma

Gli spoiler della settimana ci raccontano dunque cosa succederà nei prossimi episodi: vedremo che Rocco finalmente riuscirà a conquistare il cuore di Marina, sebbene questo dolce idillio sarà destinato a durare poco a causa di una proposta di lavoro fatta alla Fiore e che potrebbe portarla nella città di Roma.

La Venere del grande magazzino milanese si ritroverà quindi indecisa fra tre strade che porteranno ognuna a tre obiettivi diversi: rimanere a lavorare come commessa al Paradiso a Milano, vivere la sua relazione sentimentale con Rocco e rinunciare quindi a tutte le opportunità lavorative che potrebbero allontanarla dal siciliano, oppure seguire la via della carriera nel mondo del cinema.

Ebbene, Marina arriverà alla scelta finale e deciderà di partire per Roma lasciando Rocco nello sconforto più totale, tant’è che nemmeno la consolazione di zia Agnese (Antonella Attili) e del cugino Salvatore (Emanuel Caserio) riuscirà a tirarlo su di morale.

Le anticipazioni ci dicono infine che l’uscita di Marina Fiore coinciderà con un addio in caffetteria organizzata dalla ragazza stessa, in modo da salutare le sue colleghe veneri e dare un’ultimo bacio – quello d’addio – all’innamorato Rocco. Ma si tratta di un vero addio o di un arrivederci? Il tempo ci dirà, per ora quel che è certo è che c’è una nuova Venere all’orizzonte!

