FLO di Beautiful / Foto BBL Distribution

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 30 dicembre 2020:

Per quanto Flo (Katrina Bowden) sostenga di non aver donato il rene a Katie (Heather Tom) per avere un lasciapassare con i Logan, è chiaro che la ragazza spera di ottenere il loro perdono.

Wyatt (Darin Brooks) è sicuro che Bill (Don Diamont) sia riconoscente a Flo e promette di parlare con Liam (Scott Clifton) a suo favore.

Thomas (Matthew Atkinson) torna a spingere una diffidente Shauna (Denise Richards) a sedurre Ridge (Thorsten Kaye), certo che il padre ricambi l’attrazione…

