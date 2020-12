Steffy e Liam di Beautiful / Foto copyright: Howard Wise e JPI Studios

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 2 gennaio 2021:

Nella prima puntata del 2021, Liam (Scott Clifton) ha portato Beth in visita da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), senza informarne la Logan. Il giovane Spencer giustifica il fatto che Hope (Annika Noelle) non abbia mai contattato Steffy per farle vedere la bambina: sta solo recuperando il tempo perduto. Ma promette di fare in modo che Steffy non sia esclusa dalla vita della bimba.

Brooke (Katherine Kelly Lang) informa Hope che si è concluso il processo contro Reese Buckingham. Quest’ultimo, dopo essersi dichiarato colpevole, è finito in carcere.

Thomas (Matthew Atkinson) incrocia Zoe (Kiara Barnes), che abita nella stessa palazzina di Vinny (Joe LoCicero) ed è reduce dal processo del padre a Londra: la modella odia quanto fatto da Reese, ma è comunque dispiaciuta per lui. Ora Zoe, senza lavoro, rischia di avere serie difficoltà economiche…

Foto tratte dall’episodio (JPI Studios):

