Canale 5

A partire da oggi, lunedì 21 dicembre, si modifica gradualmente la programmazione di Canale 5 del pomeriggio. Come già vi abbiamo segnalato, Il segreto non andrà in onda per tutto il periodo, mentre Daydreamer tornerà in onda a gennaio in prima serata. Beautiful e Una vita vanno invece avanti, però non saranno trasmesse il 24, 25 e 31 dicembre e il 1° gennaio (le vicende di Acacias 38 mancheranno all’appello anche domenica 27 dicembre). Uomini e donne, infine, sarà in onda ancora oggi e domani, per poi andare in pausa da mercoledì 23.

Come sempre accade durante le feste, fioccano invece i film del pomeriggio a tema natalizio o “comedy”, dunque vi abbiamo preparato una guida alle pellicole che vedremo questa settimana fino al giorno di Natale. A Santo Stefano, invece, Canale 5 ci proporrà prima Beautiful e Una vita e poi uno specialissimo appuntamento con Verissimo Merry Xmas.

RETURN TO CHRISTMAS CREEK – lunedì 21 dicembre ore 16,40

Con Kari Matchett (Covert Affairs). Il Natale è ormai alle porte e una giovane donna in carriera a Chicago torna nella sua piccola città natale. Nei luoghi appartenenti al suo passato, Amelia ricuce i rapporti con suo zio Harry, col quale suo padre aveva litigato quando era bambina, e finisce per ritrovare anche Mike, il suo migliore amico d’infanzia, per il quale comincia a nutrire una forte simpatia…

CHRISTMAS IN LOVE – martedì 22 dicembre ore 16,40

Con Brooke D’Orsay e Daniel Lissing. Ellie Hartman è una giovane che lavora nella panetteria della sua piccola città, dove sforna le Kringles, famose e deliziose torte danesi natalizie. Un giorno a fare visita al negozio arriva Nick Carlingson, il nuovo CEO, che ha idee nuove per modernizzare la panetteria. Ma le sue proposte rischiano di causare il licenziamento di molti dipendenti. Tra i due scoccherà la scintilla…

SEGUENDO UNA STELLA – mercoledì 23 dicembre ore 14,45

Christine, separata con due figli, si trasferisce a Wilsonville, la cittadina del padre che lei non ha mai conosciuto. Qui incontra persone che la fanno sentire in famiglia e la aiutano a contrastare il suo ex marito che vorrebbe ottenere la custodia dei figli. Inoltre il destino le fa incontrare Jason, un nuovo amore, e la guida alla scoperta del segreto della sua vita.

CHRISTMAS ENCORE – mercoledì 23 dicembre ore 16,40

Con Maggie Lawson (“Lethal weapon”) e Brennan Elliott. L’aspirante attrice newyorkese Charlotte Lacy, a seguito di ripetute occasioni mancate, delusioni e piccole parti, sta per gettare la spugna e trasferirsi a Chicago per un vero lavoro quando ha l’opportunità di recitare in un nuovo allestimento del Canto di Natale di Dickens. Ottenuta la parte, scopre di avere una particolare sintonia con il regista, la star televisiva Julian Walker, e di amare troppo la sua città per lasciarla. Quando però lo storico teatro in cui si terrà lo spettacolo rischierà la chiusura, Charlotte e il resto del cast avranno bisogno di un vero e proprio miracolo.

NATALE A QUATTRO ZAMPE – giovedì 24 dicembre ore 13,40

Con Massimo Boldi e Maurizio Mattioli. In una nota località sciistica piemontese, due ragazzi hanno la brillante idea di aprire un “hotel a quattro zampe”, ovvero una struttura alberghiera in cui i clienti possono soggiornare durante le vacanze natalizie in compagnia dei loro amati animali domestici. In breve tempo la loro idea si trasforma in uno straordinario successo e vengono letteralmente invasi da cani, gatti, conigli, furetti e pappagalli. Assieme agli ospiti, arriveranno però anche tanti guai ed imprevisti di ogni genere, non sempre di facile gestione…

MISS DETECTIVE – giovedì 24 dicembre ore 16,20

Con Sandra Bullock. Gracie Hart è un agente F.B.I. con un carattere da maschiaccio in un corpo da favola. Quando si viene a scoprire che un gruppo di terroristi vuole sabotare il concorso di Miss America, Gracie è l’unica tra gli agenti in servizio a potersi infiltrare e passare credibilmente per un’aspirante Miss…

NATALE A BRAMBLE HOUSE – venerdì 25 dicembre ore 16,45

Con Autumn Reeser e David Haydn-Jones. Quando Finn scopre che il padre appena scomparso ha lasciato 100.000 dollari all’infermiera, insospettito decide di recarsi in incognito a Bramble House per indagare sulla donna. Il film è basato sull’omonimo romanzo di C.J. Carmichael.

Foto di questo post: Mediaset (salvo diversa indicazione)

