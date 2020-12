Cristiana Capotondi è Chiara Lubich nel film tv di Rai 1

Cristiana Capotondi torna in tv nelle vesti di una donna straordinaria, Chiara Lubich, nell’atteso tv movie di Giacomo Campiotti dedicato alla fondatrice del Movimento dei Focolari. Chiara Lubich – L’amore vince tutto è una coproduzione Rai Fiction e Eliseo Multimedia, in onda in prima visione su Rai 1 domenica 3 gennaio in prima serata.

Si tratta della prima trasposizione televisiva finora realizzata sulla vita della carismatica maestra di Trento, che arriva proprio in occasione del centenario della sua nascita! Il film si focalizza sugli anni della sua giovinezza, quelli che vanno dal 1943 al 1950, un’epoca devastata e tormentata dalla Seconda Guerra mondiale. Nello scenario apocalittico nel quale si trova Trento, la sua amata città, Silvia (questo è il suo nome di battesimo) sente l’esigenza di avvicinarsi alla fede, alla figura di Gesù Cristo, scegliendo Dio come unico ideale della sua vita.

Così, a soli 23 anni e mediante un voto perpetuo di castità, la ragazza decide di consacrarsi definitivamente a Lui, diventando la sua sposa e cambiando il suo nome in Chiara, in onore della Santa di Assisi. Una scelta che cambierà per sempre la sua vita e che sarà l’inizio di una grande opera di fratellanza universale con la nascita del Movimento dei Focolari (che sarà riconosciuto solo nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di Opera di Maria).

Un ruolo straordinario che la Capotondi ha voluto interpretare con molta dolcezza, come lei stessa ha recentemente dichiarato a La Repubblica:

È stata un’esperienza spirituale e totalizzante: ho cercato di restituire la dolcezza e la determinazione di questa donna, convinta che era necessario aprirsi al dolore dell’altro.

La sceneggiatura è stata affidata a Giacomo Campiotti (che firma anche la regia), Francesco Arlanch, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri, mentre nel cast, oltre alla Capotondi, ci sono anche Eugenio Franceschini (Gino), Miriam Cappa (Giosy), Greta Ferro (Graziella), Valentina Ghelfi (Natalia), Aurora Ruffino (Ines), Sofia Panizzi (Dori) e Andrea Tidona (Vescovo De Ferrari).

Chiara Lubich – L’amore vince tutto è il racconto di una donna di immensa dolcezza e saggezza che ha fatto del Vangelo la sua potente rivoluzione, fondando un movimento spirituale di linguaggio universale. Chiara è ricordata non solo per le sue gesta straordinarie, ma anche per essere stata pioniera di tante meravigliose conquiste come quando è stata chiamata, nonostante fosse una donna bianca e cristiana, a parlare alla moschea di Harlem a New York, o a Tokyo davanti a diecimila buddisti e a Buenos Aires alla comunità ebraica.

