Can e Sanem / DayDreamer

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di giovedì 7 gennaio 2021 in prima serata:

Polen propone a Can di trasferirsi, per lavorare nei Balcani. Can accetta provocando la disperazione di Sanem, che, rimpianta da tutti i colleghi (compresi Deren e la signora Huma), si licenzia dall’agenzia. Subito dopo Sanem viene investita da un’auto, alla cui guida c’è Yigit, che la accompagna in ospedale e la assiste tutto il tempo. Sanem viene dimessa il giorno stesso e Yigit la accompagna anche a casa, provocando la gelosia di Can.

Mevkibe si scontra con Nihat, contestandogli un negozio “artificiale” a fronte del suo biologico. Muzaffer mostra a Mevkibe dei manifesti in cui entrambi appaiono come “testimonial” del loro negozio bio. Sia pure sollecitata più volte anche da Can a rimanere in agenzia, Sanem non rinuncia al suo proposito di licenziarsi.

Yigit, il ragazzo che ha investito Sanem e che sembra molto interessato a lei, la accompagna a casa in macchina e le chiede il numero di telefono. Leyla, che era con loro, scendendo fa cadere il diario di Sanem, che rimane in macchina di Yigit. Sanem per non far preoccupare i genitori non dice nulla dell’incidente, ma Guliz, per sincerarsi delle sue condizioni, va a trovarla e senza volerlo mette al corrente Mevkibe e Nihat della situazione.

Sanem riceve un telefonata da Yigit, che le dice di aver trovato il suo diario e di non essere riuscito a resistere alla tentazione di leggerlo; il giovane le fa i complimenti per la sua facilità di scrittura, esortandola a continuare a scrivere e offrendole anche il suo aiuto in veste di editore. Sanem, pur essendo lusingata dai complimenti di Yigit, non riesce ad essere felice perché le manca Can. Da parte sua Can, che era in procinto di partire per i Balcani, parlando con sua madre e alla presenza di Emre e Polen, rimanda la sua partenza.

Il lancio della campagna per Red Mode è alle porte e alla Friki Harika si fanno gli straordinari per consentire il perfetto svolgimento della serata. Sanem è immersa nel lavoro quando riceve la telefonata di Yigit che, con la scusa di restituirle il diario, non solo le propone un lavoro presso la casa editrice che sta fondando ma la sprona a scrivere il suo romanzo; il giovane, infatti, non ha potuto fare a meno di leggere alcune pagine scritte da lei trovandole avvincenti, ma l’interesse dimostrato per Sanem non fa che inasprire la gelosia di Can… e dunque Sanem ne approfitta per convincerlo subdolamente a non partire!

Le nuove opportunità di lavoro non finiscono qui: Muzaffer ha appena ideato un sistema economico grazie al quale riuscirà a promuovere i prodotti biologici del marchio Mammina e guadagnare esponenzialmente.

