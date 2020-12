SANEM / Daydreamer

Una proposta di matrimonio spiazzante e inattesa turberà l’animo di Sanem Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, ma il risvolto sarà tutt’altro che romantico visto che coinvolgerà il doppiogiochista Yigit (Utku Ates). L’uomo agirà infatti in quel modo quando verrà messo alle strette da Can Divit (Can Yaman), scopriamo insieme perché…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can gioca a carte scoperte con Yigit!

Le anticipazioni indicano che tutto inizierà quando Can deciderà di giocare a carte scoperte con Yigit: lo accuserà di avere incendiato il manoscritto di Sanem (che conteneva il suo primo romanzo) per rovinare per sempre la sua storia d’amore con lei. Per riuscire nel suo scopo, il Divit mostrerà così all’editore un hard disk, in realtà vuoto, e gli lascerà credere che all’interno ci siano i filmati della videosorveglianza in grado di dimostrare la sua colpevolezza (gli stessi che, stando alle parole del fotografo, saranno stati girati il giorno in cui Yigit ha messo in moto il terribile piano).

A quel punto, Yigit verrà messo con le spalle al muro, ma ciò non gli impedirà di stringere una sorta di “patto” con Can; in pratica, l’accusato prometterà al rivale di confessare per primo la verità a Sanem. Tuttavia, l’ennesimo colpo di scena scombussolerà tutto quanto…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Yigit scopre che i filmati non esistono

Eh sì: vi anticipiamo che Yigit riceverà un sms da Huma (Ipek Tenolcay), la quale lo informerà del fatto che non esiste alcun filmato di videosorveglianza, visto che Can non ha mai fatto installare delle telecamere di sicurezza nel capanno dove, un anno prima, ha bruciato il manoscritto. L’editore saprà dunque che Can non ha niente in mano per poterlo accusare del brutto gesto e, spinto da questa nuova consapevolezza, deciderà di seguire un consiglio del tuttofare Bulut (Ahmet Olgun Sunaer).

In pratica, lo stesso Yigit capirà che è arrivato il momento di forzare la mano con Sanem e, per depistare ogni sospetto eventuale sulla sua persona, penserà di confessarle i suoi sentimenti. Il piano non andrà però come previsto…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Yigit chiede a Sanem di sposarlo!

Senza pensare minimamente alle conseguenze, Yigit dirà infatti a Sanem di essere innamorato da tempo di lei, motivo per cui le chiederà di sposarlo!!! La Aydin sarà ovviamente turbata da tale proposta, ma non potrà dare una risposta al suo “amico” perché quest’ultimo la inviterà a pensarci bene.

Comunque sia, almeno per ora Yigit non dovrà preoccuparsi di Can, dato la mancanza di prove sul suo conto. La tensione tra i due uomini sarà però sempre più evidente e si accentuerà proprio per via dell’improvvisa proposta di matrimonio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Daydreamer: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)