NINO FRASSICA e CESARE BOCCI in FRATELLI CAPUTO / Foto Mediaset

Natale è alle porte e, se per ovvi motivi sarà molto diverso rispetto al solito, per gli affezionati della fiction nostrana il periodo delle feste sarà segnato quest’anno da un atteso debutto televisivo, quello di Fratelli Caputo, la nuova esilarante comedy in quattro puntate con protagonista un’irresistibile coppia di attori: Cesare Bocci e Nino Frassica, nei panni di due fratellastri agli antipodi, Alberto e Nino Caputo. La prima puntata della fiction, prodotta dalla Ciao Ragazzi, è prevista per mercoledì 23 dicembre 2020, in prima serata su Canale 5.

Il fulcro della serie è la diversità tra i due fratellastri, Nino (Frassica) e Alberto (Bocci), uno siciliano mammone e l’altro lombardo “open mind”. Il primo non si è mai spostato dalla sua terra natia (la Sicilia), ha un’indole artistica e lavora come agente di spettacolo di artisti strampalati; invece il secondo è nato al Nord, precisamente a Milano, lavora come commercialista (un lavoro che non lo appaga) e sogna di seguire le orme politiche del padre.

FRATELLI CAPUTO fiction: da mercoledì 23 dicembre in prima serata su Canale 5

Nino e Alberto non si conoscono e hanno in comune solo una cosa: lo stesso padre, Calogero. Quest’ultimo è stato sindaco della fittizia Roccatella e in quel periodo ha conosciuto la prima moglie Agata, con cui ha avuto Nino. Durante un viaggio di lavoro a Milano, Calogero ha iniziato poi una relazione con Franca, con la quale ha avuto Alberto, il fratellastro milanese di Nino.

Le cose si complicano quando Alberto – per portare avanti ciò che aveva iniziato suo padre – decide di trasferirsi con la moglie Patrizia e i suoi due figli a Roccatella, per candidarsi come nuovo sindaco del paese, ma in lizza per lo stesso posto c’è proprio suo fratello Nino…

Per i due consanguinei è l’inizio di una sfida all’ultimo colpo e di un’esilarante convivenza forzata sotto lo stesso tetto: una situazione paradossale che farà emergere le loro tantissime diversità creando numerose situazioni divertenti!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nel cast della serie, accanto all’irresistibile duo protagonista Frassica e Bocci, troviamo Sara D’Amario nei panni di Patrizia Caputo, la moglie di Alberto, mentre Aurora Quattrocchi è Agata, la mamma di Nino; Anna Teresa Rossini invece è Franca, la mamma di Alberto. Il parterre artistico diretto da Alessio Inturri si completa con Rossana Ferrara, Riccardo De Rinaldis, Riccardo Antonaci, Giorgia Boni, Carmela Vincenti, Giancarlo Commare, Francesco Guzzo, Andrea Vitalba, Fabrizio Buonpastore, Daniele Pilli, Mimmo Mancini.

Fratelli Caputo vuole essere «un affettuoso omaggio» al grande talento di due leggende del cinema italiano: Totò e Peppino, come lo stesso Nino Frassica ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni:

Il nome “Fratelli Caputo” alla lontana fa venire in mente “I fratelli Caponi” di Totò e Peppino, ed è a loro che abbiamo fatto un omaggio.

Una miniserie allegra e scanzonata, che racchiude la leggerezza della classica commedia italiana nella quale – tra stereotipi e risate – c’è ampio spazio per battute esilaranti e gag divertenti, il tutto ben rappresentato dai due attori principali, ma anche dall’ottimo cast di supporto decisamente all’altezza. Un ottimo modo per trascorrere una piacevole serata insieme a tutta la famiglia!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.