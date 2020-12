Grey's anatomy

La pandemia Covid-19 continua a tenere banco nella diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy e ci regala un altro episodio, il quinto, emotivamente struggente e in grado di produrre un mix esplosivo di emozioni contrastanti che spaziano dallo sconforto alla commozione, dalla paura alla speranza. Il tutto è gestito magistralmente da una trama ben costruita dai bravissimi sceneggiatori, il cui intento è quello di mostrarci il difficile lavoro dei veri medici durante un periodo senza precedenti in cui il mondo sembra stia cadendo a pezzi.

GREY’S ANATOMY 17: anticipazioni episodio “Combatti il potere”

Al centro della trama di Combatti il potere (Fight the Power) – in onda martedì 22 dicembre in prima serata su Fox ( canale 112 di Sky) – troviamo la dottoressa Bailey, protagonista di una straziante storyline che tocca il cuore: nella casa di riposo in cui risiedono i suoi anziani genitori si crea un focolaio e sua madre, Helena Rose, che è già malata (segretamente) di Alzheimer, è stata colpita duramente.

Una situazione angosciante che spezza il cuore della povera Miranda, la quale si dà la colpa di aver portato i suoi genitori in quella struttura, torturandosi con un pensiero fisso: “Se fossero rimasti a casa, loro adesso sarebbero al sicuro e lontani dal quel maledetto mostro…“.

Mentre le condizioni della sua mamma peggiorano sempre di più, Miranda non sa come affrontare suo padre per dirgli che la moglie, amata compagna di tutta una vita, non supererà la notte. E, come se non bastasse, l’unica persona che potrebbe confortarla, Meredith, da tempo lotta contro la stessa malattia che sta uccidendo sua madre…

Ma la magia di Grey’s Anatomy non ha limiti e, grazie a quella sorta di limbo dantesco nel quale Meredith – seppur in miglioramento – rimane ancora sospesa, la Bailey avrà modo di unirsi a lei per confessarle il motivo per il quale non le ha mai detto della malattia di sua madre: semplicemente voleva proteggerla visto che anche lei ha vissuto il medesimo dolore (Ellis Gray, la mamma di Meredith, soffriva di Alzheimer). Ma ora che la sua mamma è alla fine del suo percorso, ha bisogno del suo conforto perché è l’unica che può capire il suo dolore…

Un altro regalo che ci fa il personaggio di Miranda Bailey è l’incontro intimo e confidenziale che ha con Maggie, nel quale si spoglia completamente della sua corazza e per la prima volta si lascia andare all’emozione del momento: “Mi ha cresciuta per essere una brava bambina, ho cercato di essere brava in tutto. Una buona studentessa. Una brava madre, moglie, dottore, capo; ora ha solo bisogno che io sia una brava figlia e non sono sicura di come farlo, anche se è quello che sono stato più a lungo“.

Maggie si dimostra un’amica strepitosa, la conforta, la consola e le consiglia di fare un ultimo grande regalo a sua madre: lasciarla andare.

Uno dei momenti più devastanti della puntata è quando Richard Webber consiglia a Miranda di non sprecare il poco tempo che resta a sua madre. Se dovesse morire mentre lei non è al suo fianco, non se lo perdonerà mai.

Sempre più provata e con il cuore completamente spezzato, Miranda trova il coraggio di salutare sua madre cantandole dolcemente My Girl dei Temptations, rimanendo al suo fianco fino all’ultimo respiro. Miranda piange, Richard piange, tutti piangono… e forse anche noi!

Una puntata di bruciante realismo, ricca di colpi di scena che ci travolgono fino ad un epilogo straziante, nel quale un’affranta Miranda Bailey, eccezionalmente voce narrante dell’episodio (al posto di Meredith), elenca i nomi di tutte le vittime di coronavirus, citando per ultimo il nome della sua amata mamma. Una trama commovente e ben raccontata nella quale spicca una strepitosa Chandra Wilson, la quale – ancora una volta – ha dato una prova attoriale a dir poco stupefacente riuscendo ad arrivare dritta al cuore del pubblico.

