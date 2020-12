Vittorio e Marta (Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu) / Il paradiso delle signore

A Il paradiso delle signore, da martedì 22 dicembre andrà in scena una piccola “guerra di famiglia” che riguarderà il prossimo pranzo di Natale. Come avete visto, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha proposto a sua cognata Beatrice (Caterina Bertone) di trascorrere la vigilia insieme, nipoti compresi. Il buon progetto del direttore del grande magazzino milanese tuttavia non è stato apprezzato da Adelaide (Vanessa Gravina), che si è vista “rovinare i piani” riguardanti le festività; per questo motivo la Contessa ha proposto a Beatrice un soggiorno in una località sciistica pur di tenere lontana lei e il suo clan da Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio.

Gli spoiler ci dicono però che i piani di Adelaide non vedranno la luce visto che Pietro (Andrea Savorelli) e Serena (Giulia Patrignani), i nipoti di Vittorio, chiederanno alla madre di rimanere insieme allo zio durante le feste; Beatrice quindi comunicherà la decisione ad Adelaide e rifiuterà la proposta del soggiorno in montagna a spese del Circolo. Così facendo, però, la vedova Conti si metterà contro la Contessa Adelaide, che farà revocare a Beatrice le ferie già concesse!

Cosa succederà quindi? Abbiamo già notato il carattere sicuro e impavido di Beatrice e siamo pur certi che le minacce di Adelaide non faranno presa sulla donna e – soprattutto – non intaccheranno Vittorio, che affronterà impavido la zia di Marta dopo essersi recato in villa! Comunque sia, il rapporto di lavoro tra Beatrice e il Circolo sta per interrompersi: la donna assisterà a un diverbio tra il personale e i suoi figli e a quel punto deciderà di licenziarsi.

Quanto al Natale in casa Conti, alla fine Marta non sarà della partita: la ragazza, attraverso una telefonata, comunicherà di non poter più tornare a Milano per via di una tempesta di neve (in futuro la figlia di Umberto rientrerà, ma ciò avverrà tra qualche mese). Dunque Vittorio passerà il Natale con la sua “nuova famiglia” formata da Beatrice e i suoi figli e per il pranzo del giorno di festa deciderà di portare tutti al Circolo!

Con queste scene, il Paradiso ci lascerà per una settimana, Nel periodo 28 dicembre – 1° gennaio la fiction daily di Rai 1 si prenderà alcuni giorni di pausa, per poi tornare puntuale all'appuntamento il 4 gennaio 2021.