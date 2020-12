Irene / Il paradiso delle signore

Sembra che siano arrivati i fantasmi nel magazzino de Il Paradiso delle Signore! Ebbene si, qualcosa di strano accadrà nei prossimi episodi della fiction daily di Rai 1: movimenti sospetti e cose piuttosto bizzarre che insospettiranno l’ignaro Rocco Amato (Giancarlo Commare), il quale, dopo un paio di giorni di “eventi incomprensibili”, scoprirà che il fantasma ha il nome di Irene (Francesca Del Fa)!

Già, la bionda Venere del Paradiso pare stia dormendo in magazzino da un po’ e ciò a causa di un litigio con suo padre; gli spoiler ci dicono che sarà proprio Rocco a scoprirla e a chiedere il motivo di questo suo comportamento!

Irene dal canto suo intimerà a Rocco di non dire nulla a nessuno e di mantenere il suo segreto: questa tacita promessa avvicinerà i due ragazzi e le Veneri noteranno la complicità sempre più evidente tra Irene ed il giovane Amato…

Qualcun altro scoprirà il segreto della Cipriani o questo sarà più che altro un escamotage narrativo per far incrociare le strade di Rocco e Irene? E, in tal caso, la povera Maria (Chiara Russo) come ci resterà?

Staremo a vedere. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che la prossima settimana sarà quella fondamentale per la vicenda della lettera a Gabriella (Ilaria Rossi) scritta da Salvo (Emanuel Caserio) e mai consegnata alla sua amata. La verità sta per venire fuori, QUI tutte le anticipazioni.

