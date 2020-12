Federica De Benedittis

Eh sì, il momento è arrivato! Con la puntata de Il paradiso delle signore di venerdì 18 dicembre, la cinquantesima della quinta stagione (o “terza daily”, fate voi), esce di scena uno dei personaggi più apprezzati della fiction: Roberta Pellegrino.

Inutile riepilogarvi come e perché la Venere lascia Milano in quanto lo sapete già, piuttosto ci piace segnalarvi che dalle pagine di Twitter l’interprete di Roberta – la bravissima Federica De Benedittis – sta postando in queste ore diversi tweet in cui saluta i fan suoi, del personaggio e del Paradiso in genere.

Tra le altre cose, la De Benedittis scrive:

Oggi guarderò la puntata insieme a voi e il cuore mi si farà piccolo piccolo a vedere Roberta soffrire così, ma chissà che non sia soltanto un arrivederci, chissà!

In effetti – per come questo finale è stato scritto – non sarebbe difficile in futuro riaprire la vicenda, con Roberta che magari torna e scopre la verità sul grande sacrificio d’amore che Marcello (Pietro Masotti) ha fatto pur di salvarla dal Mantovano.

Per ora, quel che è certo è che la Pellegrino parte non immaginando che il tradimento del suo fidanzato con Ludovica (Giulia Arena) sia soltanto una “recita a fin di bene”. Saprà mai come stanno le cose in realtà? Vogliamo sperare di sì e quindi… arrivederci Roberta (e Federica)!

