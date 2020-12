PABLO de Il segreto / Foto Mediaset

Una nuova notizia scombussolerà la vita di Pablo “Solozabal” Centeno (Adrian Exposito) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto (la telenovela per ora è in pausa ma riprenderà a gennaio). Tra non troppo tempo, il ragazzo scoprirà infatti di essere stato ingannato per l’ennesima volta dalla madre Maria Jesus (Lidia Navarro) e avrà la certezza che l’impresario Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) non è suo padre. Una “novità” che rimetterà in gioco il suo amore per Carolina (Berta Castané), entriamo dunque più a fondo in questa storyline…

Il Segreto, news: Pablo decide di mettersi in contatto con Maria Jesus

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Pablo vorrà mettersi nuovamente in contatto con Maria Jesus e il cugino Alberto Centeno Santos (Gonzalo Trujillo) per chiedere loro di ritirare la denuncia sporta contro Jesus Urrutia (Angel Hector Sanchez) per la morte dello “zio” Antonio, avvenuto durante un incidente nella fabbrica di Bilbao di Ignacio. Grazie ad una parente, il “Solozabal” riuscirà così a capire dove potrebbe essersi nascosta la sua mamma e sceglierà di lasciare momentaneamente Puente Viejo al fine di avere un ultimo confronto con lei.

Dato che se ne andrà senza avvertire nessuno al di fuori di Carolina, la partenza di Pablo desterà più di una preoccupazione in Ignacio, certo più che mai del fatto che né Maria Jesus e né Alberto ritorneranno sui loro passi. Tuttavia, appena il “figlio” rimetterà piede nel paesello, l’imprenditore andrà incontro ad una rivelazione shock…

Il Segreto, spoiler: Pablo rivela a Ignacio che non è suo figlio!

Eh sì: vi anticipiamo che la prima persona che Pablo sceglierà di incontrare sarà Ignacio, al quale comunicherà di non essere suo figlio. In pratica, il giovane spiegherà al Solozabal che il suo vero padre era un marinaio di nome Adrian, con il quale la madre ha avuto soltanto una notte di passione. Dal racconto del Centeno, sarà quindi chiaro che Maria Jesus si è approfittata dell’altro suo amante, ossia Ignacio, per avere un tornaconto economico, appioppandogli in cambio di denaro un erede che non era il suo!

Ad ogni modo, Ignacio rassicurerà Pablo sul bene che prova per lui, sottolineando che non sarà un legame di sangue a spezzare l’amore paterno che sente nei suoi confronti. Carolina però non sarà del suo stesso parere, visto che con l’ultima rivelazione cadrà ogni vincolo che le impedisce di stare con Pablo…

Il Segreto, trame: Pablo non riesce a scagionare Jesus

In ogni caso, la partenza di Pablo sarà del tutto improduttiva per liberare Jesus: Alberto si rifiuterà infatti di ritirare la denuncia ai danni di Urrutia, che dovrà quindi restare in carcere in attesa del processo, con grande dispiacere di Encarnacion (Arantxa Aranguren) e Alicia (Roser Tapias). Insomma, i rapporti tra i Solozabal e gli Urrutia continueranno ad essere tesi… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

