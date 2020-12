Il silenzio dell'acqua 2

Mercoledì 16 dicembre 2020 si è concluso il secondo capitolo super-tensivo de Il silenzio dell’acqua, il thriller con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Una seconda stagione che non ha deluso le aspettative dei fan, offrendo una trama al cardiopalma con un epilogo sorprendente che ha lasciato in bilico la sorte del vicequestore Baldi. Per questo, sono molti i fan che si chiedono se ci sarà una terza stagione per scoprire se Andrea riuscirà a sopravvivere, dopo aver visto il suo corpo galleggiare nell’acqua di una piscina.

Intanto Giorgio Pasotti, attraverso i suoi social si è congedato dal pubblico con un messaggio molto simpatico:

Grazie per l’affetto, grazie per aver apprezzato un lavoro come questo. Andrea Baldini vi ringrazia personalmente, ora vado a chiedere come sta… grazie a tutti!

Ambra Angiolini invece è stata molto più chiara e diretta, per lei non ci sono dubbi: la terza stagione “s’ha da fare”! L’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram un video nel quale canta e balla sulle note di “immensamente Giulia”, la sigla della serie, taggando i suoi colleghi di avventura, la casa di produzione e Mediaset con una didascalia molto chiara:

Io la terza la faccio!

Ambra non ha mai nascosto il suo amore per il suo alter ego televisivo, personaggio riuscitissimo che sembra sia stato scritto proprio pensando a lei! Ancor prima della messa in onda della seconda stagione, l’attrice aveva espresso – attraverso le pagine di Telepiù – il suo desidero di continuare a lungo nei panni della coraggiosa Ferrari:

Non vorrei più smettere. Farei altre mille stagioni.

Anche il resto del cast spera di tornare in scena con nuove adrenaliniche avventure, come la bravissima Camilla Filippi, la quale – intervistata da Tv Mia – ha espresso la sua speranza di tornare presto sul set della serie:

Mi piacerebbe tanto che fosse realizzata una terza stagione.

Insomma, gli attori avrebbero tutta l’intenzione di continuare l’avventura, ma per adesso da parte di Mediaset non c’è stata alcuna conferma o smentita e dunque non ci resta che attendere per scoprire se Luisa Ferrari e Andrea Badi torneranno sulla scena del crimine anche in futuro…

