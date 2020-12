Natale 2020 Rai, Mediaset, La7: film e programmi in prima serata fino al 6 gennaio

Natale 2020 è arrivato e, come ogni anno, la tv si agghinda a festa per offrire al suo pubblico tanti titoli natalizi adatti a tutta la famiglia. Scopriamo insieme una selezione riguardante gli appuntamenti speciali in onda sulle reti generaliste sino al 6 gennaio 2021.

Prime time giovedì 24 dicembre

Rai 1 ci regala un classico delle strenne: il film Heidi, mentre Rai 2 propone una serata all’insegna dell’animazione Disney con Alla ricerca di Dory, seguito dalla commedia Un Natale molto bizzarro con Melissa Joan Hart e Barry Watson (Sabrina vita da strega e Settimo cielo); per coloro che invece amano gli spettacoli circensi, Rai 3 – come da tradizione – trasmette Il Festival del Circo di Montecarlo.

Sul fronte Mediaset: Canale 5 si affida al tradizionale Concerto di Natale (condotto da Federica Panicucci), mentre Italia 1 non rinuncia a due suoi grandi classici: Il Grinch (19.30) seguito dal super cult Una poltrona per due. Rete 4, invece, propone la commedia musicale Sette spose per sette fratelli, seguito dal film Nativity; infine, La5 propone la commedia romantica Il destino sotto l’albero.

Prime time venerdì 25 dicembre

Per la serata di Natale, Rai 1 propone l’emozionante storia della natività nel film di animazione Gli eroi del Natale, mentre Rai 2 manda in onda la commedia sentimentale Natale al Plaza; su Rai 3 invece c’è lo show Qui e adesso con Massimo Ranieri, poi la (terza) serata continua all’insegna del divertimento con il cult Una notte al museo 2 – La fuga.

Per una serata piena di risate e leggerezza Canale 5 propone il film Natale da Chef con Massimo Boldi, mentre Italia 1 farà divertire il suo pubblico con Up&Down – Un Natale Normale, lo spettacolo comico di Paolo Ruffini insieme agli attori disabili della Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius. Se invece avete voglia di emozionarvi, allora la scelta giusta è Rete 4 con il classico senza tempo Via col vento. Su La5 il film natalizio Lo spirito del Natale.

Prime time sabato 26 dicembre

Su Rai 1 va in onda il game show Affari Tuoi (Viva Gli Sposi!) condotto da Carlo Conti. Rai 2 trasmette invece la commedia sentimentale Natale alle Hawaii con Lea Michele (l’ex stella del cult Glee). Rai 3 propone il film d’animazione Ballerina, seguito in seconda serata dal film d’animazione britannico-polacco Loving Vincent (dedicato al genio van Gogh).

Su Canale 5 si conclude la magica saga creata da J.K Rowling con Harry Potter e i doni della morte – Parte 2. Su Italia 1 va in onda un cult della comicità italiana, Il Ciclone, di e con Leonardo Pieraccioni. Rete 4 si affida prima alle risate con SuperFantozzi (19.30), seguito dal film di Steven Spielberg The Terminal con Tom Hanks.

Prime time domenica 27 dicembre

Rai 1 propone Cenerentola, il live action Disney con l’attrice britannica Lily James, mentre Rai 2 presenta Pompei, ultima scoperta, un interessante documentario dedicato alle rovine dell’antica città. Canale 5 scalda il cuore con l’emozionante commedia francese Quasi amici, mentre Italia 1 punta sulle risate con lo show comico Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra. Rete 4 propone il thriller politico di Clint Eastwood Potere Assoluto. Su La5 il secondo capitolo in prima tv del revival Una mamma per amica, di nuovo insieme.

Prime time lunedì 28 dicembre

Rai 1 prosegue con il magico filone delle fiabe Disney e stasera propone il live action con Emma Watson La bella e la bestia. Rai 2 propone il film fantastico Pixels, seguito dal reboot al femminile di Ghostbusters. Canale 5 trasmette un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip; Italia 1 si affida al famoso uomo-pipistrello con il film Il cavaliere oscuro – Il ritorno, mentre La5 manda in onda il film Un magico Natale.

Prime time martedì 29 dicembre

La storia di Biancaneve terrà compagnia al pubblico di Rai 1, con il film del 2012 che vede nel cast Lily Collins e Julia Roberts. Sul fronte Mediaset, su Canale 5 c’è Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione nel programma evento Speciale viaggio nella grande bellezza: Nativity, mentre Rete 4 punta sullo humour all’italiana, prima con la commedia Selvaggi e poi con il film I mostri oggi.

Prime Time mercoledì 30 dicembre

Nella penultima serata dell’anno, da segnalare il film di Rai 2 Alvin Superstar 2, seguito dal fantasy con Nicole Kidman La bussola d’oro. Su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con la fiction Fratelli Caputo, poi in seconda serata il film Capodanno a New York; su Italia 1 spazio al suggestivo Forrest Gump con Tom Hanks. Infine, su La5 il film Un desiderio per Natale.

Prime time 31 dicembre

Nell’ultima serata dell’anno, il pubblico di Rai 1 potrà attendere la mezzanotte con il tradizionale appuntamento musicale L’Anno che Verrà, condotto ancora una volta da Amadeus affiancato per l’occasione da Nino Frassica, mentre il conto alla rovescia per il brindisi di fine anno di Canale 5 si farà insieme ad Alfonso Signorini, Antonella Elia, Pupo e tutti i “vipponi” del Grande Fratello Vip con una puntata davvero molto speciale: “Sarà un veglione vero e proprio, con tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e tanti ospiti“, ha dichiarato il conduttore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Prime time venerdì 1° gennaio

Per aprire il nuovo anno, ancora una volta, Rai 1 ha voluto la bellezza dell’arte e della danza di Roberto Bolle con la quarta edizione di Danza con me, lo show evento condotto da Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. Ospite d’onore Michelle Hunziker. Su Canale 5, invece, serata leggera e divertente con la commedia Natale a 5 stelle, mentre per una serata tensiva c’è l’action thriller Point Break, in onda su Italia 1; infine, Rete 4 propone l’intramontabile capolavoro di Francis Ford Coppola Il Padrino.

Prime time sabato 2 gennaio

Serata all’insegna di musical e capolavori del cinema, a partire da Rai 2 con lo straordinario film musicale The Greatest Showman (con protagonista la stella australiana Hugh Jackman) e il cult musicale La La Land in onda su Rai 3; Canale 5 invece si affida alle emozioni del capolavoro di Roberto Benigni La vita è bella, mentre Italia 1 risponde con il film d’animazione Le 5 leggende con Jude Law.

Concludiamo con le ultime proposte in odor di festività targate Rai 1:

Domenica 3 gennaio va in onda in prima tv il film d’animazione: Hotel Transylvania 3, mentre lunedì 4 gennaio Cate Blanchett animerà la serata con il fantasy Il mistero della casa del tempo; per dare il benvenuto all’Epifania, infine, martedì 5 gennaio il primo canale di Stato punta sul film tv La befana vien di notte, con protagonista la bravissima Paola Cortellesi.

