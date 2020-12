Werner con André e Leentje, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Che André Konopka (Joachim Lätsch) non sia uno stinco di santo lo sappiamo bene. Non c’è dunque da stupirsi se nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore lo chef tenterà infatti una cinica truffa ai danni del suo stesso fratello. Peccato che, proprio quando sembrerà vicino al suo trionfo, accadrà qualcosa di inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André perde la memoria

Da parecchio tempo vi stiamo parlando di una curiosa trama che nella prossima stagione di Tempesta d’amore coinvolgerà uno dei personaggi storici della soap: André Konopka. In seguito ad un banale incidente nel fiume, l’uomo perderà infatti la memoria e partirà per l’Olanda insieme ad una donna conosciuta da poco: Leentje van Straaten (Antje Mairich).

Preoccupatissimi, Michael (Erich Altenkopf) e Werner (Dirk Galuba) faranno di tutto per ritrovare il loro caro, ma sarà quest’ultimo a ricomparire improvvisamente al Fürstenhof, a parecchie settimane di distanza dalla propria improvvisa scomparsa. Peccato che in lui ci sarà qualcosa che non va…

L’uomo non avrà infatti nessun ricordo della propria vita prima dell’incidente, al punto da non riconoscere nemmeno il fratello. E le conseguenze non si faranno attendere…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: André decide di truffare Werner

La completa amnesia da cui è affetto turberà non poco l’uomo, specialmente quando quest’ultimo verrà a sapere di quali crimini si è macchiato in passato. Sconvolto, Konopka arriverà a chiudersi nella propria camera rifiutando di aprire pure a Leentje, tanto che quest’ultima darà l’allarme.

Per salvare la situazione, Alfons (Sepp Schauer) non esiterà ad entrare nella stanza dell’ex genero dalla finestra, perdendo tra l’altro un’importante occasione professionale. Benché sostenga di non voler avere niente a che fare con il “vecchio André”, Konopka finirà però per ripetere gli stessi errori commessi prima dell’incidente…

Perso nella nebbia dei ricordi perduti, André avrà un unico punto fisso – Leentje – per cui sarà disposto a fare qualunque cosa. E così, quando scoprirà che la sua amata sogna da sempre di aprire un ristorante nelle Mauritius, per aiutarla non esiterà a decidere di derubare Werner!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: André recupera la memoria

Dopo aver scoperto quanto il fratello sia facoltoso, Konopka elaborerà un piano molto rischioso: fingere di aver recuperato la memoria e poi sfruttare la commozione del fratello per farsi prestare il denaro necessario per aprire il ristorante tanto sognato da Leentje. Ma come recuperare i ricordi?

Per aiutare il compagno, Leentje inizierà a chiedere a Hildegard (Antje Hagen) informazioni sul passato di André ed effettivamente la strategia sembrerà funzionare. Non appena si sentirà sicuro a sufficienza, Konopka annuncerà infatti ad un felicissimo Werner di aver recuperato la memoria, raccontandogli alcuni aneddoti del loro passato insieme.

Inutile dire che Werner sarà al settimo cielo per la felicità e offrirà volentieri al fratello aiuto finanziario per poter realizzare il sogno della sua fidanzata. Insomma, tutto sembrerà andare secondo i piani… o quasi!

Proprio quando André sembrerà aver raggiunto l’obiettivo, infatti, la sua memoria inizierà improvvisamente a tornare, anche se solo frammentariamente. Sopraffatto dai ricordi, l’uomo deciderà di restare al Fürstenhof per poter recuperare appieno dall’amnesia, ma a quel punto dovrà anche confessare tutto a Werner…

Come comprensibile, quest’ultimo si infurierà nello scoprire di essere stato così vilmente raggirato e tra i due fratelli scoppierà un’accesa lite. E proprio questo scontro sbloccherà definitivamente la memoria di André, facendogli ritrovare tutti i ricordi!

Grazie all’intervento di Leentje, poi, Werner riuscirà a perdonare il fratello e a quel punto nella famiglia Saalfeld tornerà la pace (almeno per ora!).

(Puntate 3529-37 in onda in Germania dal 20 gennaio al 2 febbraio 2021)

