Paul Lindbergh, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Fino a dove è disposto a spingersi Bela Moser (Franz-Xaver Zeller) per non perdere la donna che ama? La risposta è “molto molto lontano”! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il ragazzo non esiterà infatti ad usare mezzi illeciti per tenere Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) lontano da Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul si dichiara a Lucy

Ci hanno girato intorno per mesi interi, ma ora finalmente la verità è venuta fuori. Dopo innumerevoli sguardi sognanti, momenti di intimità e baci “sfiorati”, qualche giorno fa Paul ha deciso di essere sincero e confessare a Lucy di essersi innamorato di lei. La reazione della Ehrlinger, però, non è stata quella sperata…

Benché il suo cuore batta da tempo per l’ex cognato, la ragazza ha infatti scelto di mentire su quanto realmente prova. Il motivo? Oltre che dal timore di mancare di rispetto alla defunta sorella Romy (Désirée von Delft), Lucy sarà tormentata dal pensiero di quanto Bela soffrirebbe se lei dovesse mettersi con Paul.

E così la Ehrlinger ha detto chiaro e tondo a Lindbergh di non provare assolutamente nulla nei suoi confronti. Peccato solo che lui non se la berrà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Bela scopre che Paul ama Lucy e lo ricatta

Temendo di poter cadere in tentazione se dovesse trascorrere del tempo da sola con il suo amato, Lucy penserà bene di prevenire ogni rischio iniziando ad evitare completamente il cognato. Inutile dire che il suo comportamento spiazzerà non poco Paul, che si convincerà di aver perso la Ehrlinger anche come amica. Ci sarà però chi capirà la situazione…

Tim (Florian Frowein) intuirà infatti che Lucy sta evitando Paul perché segretamente innamorata di lui e riuscirà ad aprire gli occhi all’amico. E così Lindbergh deciderà di fare un gesto coraggioso: scrivere a Lucy un’appassionata lettera d’amore!

Già sconvolto dalla scoperta che la fidanzata ama un altro, Bela verrà infatti a sapere non solo che Paul ricambia i sentimenti della “sua” Lucy, ma anche che le vuole consegnare una lettera d’amore. E a quel punto sarà guerra…

Disposto a tutto pur di non perdere la donna che ama, Bela metterà Paul davanti ad un vero e proprio ultimatum: se non distruggerà immediatamente la lettera e non si terrà a distanza da Lucy, la loro amicizia finirà all’istante! E questa sarà solo la prima mossa…

Cosa deciderà di fare Paul? E, soprattutto, cos’altro ha in mente Bela? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

