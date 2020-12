Paul e Lucy innamorati, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Che Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) si amino non è un segreto per nessuno… a parte che per i diretti interessati! Fino ad ora, infatti, per motivi diversi i due cognati hanno scelto di ignorare i propri sentimenti. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la situazione cambierà.

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bela scopre che Lucy ama ancora Paul

Sono passati mesi da quando Lucy e Paul hanno scoperto di non essere solo legati dal comune amore nei confronti della compianta Romy (Désirée von Delft), ma anche da sentimenti che hanno poco a che fare con l’amicizia. Fino ad ora, però, non è accaduto nulla…

Se Lucy si è trattenuta per rispetto nei confronti sia della defunta sorella sia di Bela (Franz-Xaver Zeller), Paul è invece convinto che la sua amata non lo ricambi e sia felice al fianco di Moser. Proprio quest’ultimo, però, ha scoperto che tra la fidanzata e Lindbergh è tutt’altro che finita. E la gelosia lo ha spinto ad un gesto sconsiderato…

Determinato a dimostrare di essere allo stesso livello del rivale, Bela ha iniziato ad assumere medicinali inibitori dell’appetito e, al contempo, a sottoporsi ad allenamenti estenuanti. Non contento, il ragazzo ha sfidato Paul ad una gara di corsa, arrivando ad abbandonare l’avversario quando quest’ultimo si è ferito ad un piede.

Un comportamento che gli si ritorcerà contro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul decide di dichiararsi a Lucy

Eh sì, perché non solo Lucy rimarrà infatti sconcertata dal comportamento del fidanzato ma si prenderà cura del povero Paul finendo per avvicinarsi ancora più a lui. Tra i due cognati si arriverà così ad un momento di grande intimità che avrà effetti su entrambi i ragazzi…

Se Lindbergh capirà che è finalmente arrivato il momento di dichiarare alla sua amata i propri sentimenti, lei farà invece un sogno romantico su di lui che la turberà a tal punto da portarla a chiudere i rapporti con il cognato pur di non cadere in tentazione.

L’improvviso cambiamento di Lucy spiazzerà completamente Paul, che non riuscirà a capire il motivo di tale comportamento. Tim (Florian Frowein), invece, si dimostrerà decisamente più perspicace e convincerà l’amico che la Ehrlinger lo sta evitando perché innamorata.

E così Paul deciderà di prendere il coraggio a due mani e dichiararsi a Lucy con un’appassionata lettera d’amore! Ci sarà però chi sarà disposto a tutto pur di impedirlo…

