Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 3 a sabato 9 gennaio 2021:

Vanessa è al settimo cielo: una rivista sportiva vuole dedicarle un servizio fotografico in quanto nuova campionessa di scherma dell’Alta Baviera! La sua felicità viene però rovinata dal ritorno inaspettato del suo ex allenatore Urs Bauer…

Christoph deve ammettere a se stesso che per la prima volta nella vita si sta trovando ad affrontare un nemico che sembra sempre un passo avanti a lui. Ormai completamente al verde, l’uomo non sa più come tirare avanti…

Dal momento che Amelie non può più soggiornare dai Sonnbichler, Tim chiede a Franzi se può accogliere la ragazza nell’appartamento da lei condiviso con Lucy. La Krummbiegl accetta, ma poi scopre che la sua nuova coinquilina ha una cotta per il giovane Saalfeld…

Ariane inizia una nuova fase del suo piano: circuire Leonard per metterlo contro Christoph. Ci riuscirà?

La Spatzl inizia a perdere un cliente dietro l’altro e ben presto Steffen capisce la triste verità: la Grükon sta provando a rovinarlo!

Bela vive ormai nel costante terrore che Lucy lo lasci per gettarsi tra le braccia di Paul. E così, nella speranza di legare a sé la fidanzata per sempre, le fa una romantica proposta di matrimonio. Lei risponderà di “sì”?

Christoph affronta furioso Ariane: perché ha dato a Leonard una foto falsificata che mostra Schulz vicino all’auto di Friedrich Stahl, poco prima dell’incidente mortale di quest’ultimo?

Urs pretende che Vanessa gli procuri la combinazione della cassaforte del Fürstenhof, in cui è custodita una collana di diamanti dal valore inestimabile appartenente ad un ricco ospite dell’hotel. La Sonnbichler cerca di rifiutare, ma Bauer le dice chiaramente che non ha altra possibilità…

La Grükon offre a Steffen un nuovo accordo: il ragazzo deve assumersi tutta la colpa dello scandalo che vede l’azienda implicata per contaminazione di alimenti per neonati; in cambio, la Grükon smetterà di boicottare gli affari della Spatzl. Baumgartner accetterà?

Mentre Christoph teme di venire implicato nell’omicidio di Friedrich Stahl (crimine per cui non è responsabile), Leonard inizia ad indagare sull’identità dell’uomo nella foto mostratagli da Ariane, non sapendo che si tratta di un falso…

Spiazzata dalla proposta di matrimonio di Bela, Lucy risponde con un inaspettato “no”, spezzando il cuore al fidanzato!

André è sempre più irritato nel vedere come Dirk riesce a circuire Linda. Poco dopo, lo chef trova un indizio che sembra provare che il suo rivale si è alzato in piedi: la paraplegia sarà dunque davvero una finzione?

Vanessa ottiene il posto di concierge e a quel punto Urs le mette pressione: ora ha la possibilità di mettere le mani sulla combinazione della cassaforte dell’hotel!

Mentre Steffen e Franzi si buttano negli affari, Tim sfoga il suo cattivo umore sull’incolpevole Amelie. Poco dopo, però, capisce di essere stato ingiusto e si fa perdonare dandole lezioni di polo. La Limbach è ormai perdutamente innamorata….

Nonostante i consigli di Michael di lasciar perdere, André è determinato a scoprire se Dirk stia fingendo di essere invalido…

A pezzi per il rifiuto di Lucy, Bela si sfoga con André, mentre la ragazza si confida con Pauline. Quest’ultima cerca di favorire una riconciliazione tra i due fidanzati.

Mentre Christoph riesce a convincere Tim di non avere nulla a che fare con la morte di Friedrich Stahl, Leonard non sa più cosa fare: la polizia scozzese non vuole infatti riaprire le indagini sulla morte dell’ex corridore. E ora?

Lucy capisce di dover finalmente ammettere a se stessa di amare Paul. A malincuore, la ragazza decide dunque di smettere di mentire e confessare tutto a Bela.

André riesce finalmente a smascherare Dirk, ma quest’ultimo lo convince a permettergli di essere lui stesso a dare la notizia della propria guarigione a Linda. Un grave errore…

Amelie riesce a convincere Tim ad uscire con lei, facendo impazzire di gelosia Franzi. La Krummbiegl mette dunque in guardia la Limbach da quell’inguaribile donnaiolo che è Saalfeld…

Leonard accusa Christoph di aver mandato Schulz in Scozia per uccidere suo padre Friedrich. Saalfeld nega strenuamente ogni responsabilità e tra i due si arriva ad un duro scontro. Ariane assiste alla scena e decide di sfruttare l’accaduto a proprio vantaggio.

Stremato dall’estenuante allenamento a cui si sta sottoponendo, Bela ha un collasso proprio davanti agli occhi di Lucy!

Invece che confessare a Linda di essere guarito, Dirk riesce a convincere l’ex moglie di essere vittima della folle gelosia di André. Quest’ultimo è fuori di sé!

Tim fa in modo che il cavallo di Amelie – Umberto – venga trasportato al Fürstenhof. Entusiasta, la Limbach manda un bacio a Saalfeld… non accorgendosi che Franzi la sta osservando! E così, poco dopo la Krummbiegl fa a Tim una scenata di gelosia.

Christoph comunica alla sorella di aver deciso di arrendersi e di voler ricominciare da capo lontano dal Fürstenhof. Linda, però, riesce a convincerlo a combattere…

Lucy fa ricoverare Bela in ospedale, dove i medici decretano che il collasso è dovuto a farmaci inibitori della fame. Lucy non riesce a credere che il fidanzato abbia messo in pericolo la sua salute per vincere la gara per lei e decide di restare insieme a lui…

André è a pezzi: non è riuscito a smascherare Dirk e Linda sembra credere più all’ex marito che a lui. Su consiglio di Pauline, lo chef decide di cambiare tattica e comunica alla fidanzata di volersi riconciliare con il rivale…

