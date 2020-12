Agustina / Una vita

Il rapporto “extraconiugale” che si verrà a creare tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita farà nascere delle profonde tensioni nel quartiere di Acacias. È per questo che l’avvocato si scontrerà duramente con la domestica Agustina (Pilar Barrera), la quale si troverà ad assistere per caso ad un suo bacio con la bella brasiliana. Ripercorriamo dunque ogni passaggio della trama per comprendere meglio come si arriverà a tale svolta…

Una Vita, trame: Marcia è già sposata con Santiago Becerra

Se avete letto i nostri post di anticipazioni sapete già che Felipe e Marcia non riusciranno a diventare marito e moglie poiché, nel giorno delle loro nozze, si presenterà nel quartiere il misterioso Santiago Becerra (Aleix Melé), il primo marito della Sampaio. A quel punto, la brasiliana non avrà altra scelta se non quella di dimostrare fedeltà al suo primo consorte, che credeva ormai morto da diverso tempo mentre si trovava in carcere per colpa di Cesar Andrade (Alvaro Baguena).

In più di una circostanza, Marcia avrà però modo di confrontarsi con l’amica Casilda (Marita Zafra), alla quale dirà di aver sposato Santiago solo per avere la sua protezione da Andrade, di cui era il capomastro nei suoi territori brasiliani.

La ragazza farà però davvero fatica a dimenticarsi di Felipe, tant’è che comincerà presto a vederlo di nascosto e a scambiare dei baci appassionati con lui.

Una Vita, news: Santiago cerca di far vedere a Marcia il suo cambiamento

Sta di fatto che bisognerà fare attenzione anche ad ogni mossa di Santiago che, trovato un lavoro grazie all’intervento in “incognito” di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), sembrerà avere come unico obiettivo quello di dimostrare a Marcia che è un uomo diverso da quello che conosceva in precedenza.

Il Becerra avrà mille attenzioni nei confronti della sua sposa e le prometterà che, con i primi soldi ricavati, le prenoterà una visita dal medico per capire se alcuni suoi svenimenti siano dovuti ad un male da curare.

Ad ogni modo, la Sampaio non riuscirà ad accettare nessuna “carineria” da parte di Santiago e temerà che, prima o poi, l’uomo possa pretendere di fare l’amore con lei, facendo leva sul suo ruolo di sposo. Tutti dubbi che, ad un certo punto, deciderà di palesare anche a Felipe, ma uno dei loro incontri non andrà per il verso giusto a causa dell’arrivo improvviso di Agustina!

Una Vita, spoiler: Agustina assiste ad un bacio tra Felipe e Marcia

Eh sì: quando si renderà conto di essere stato “colto in flagrante” dalla sua domestica, Felipe intimerà subito alla povera Agustina di non fare menzione a nessuno di quello che ha visto e assumerà un atteggiamento decisamente minaccioso.

Da un lato l’inserviente – essendosi spaventata- specificherà subito che Felipe può contare sulla sua descrizione, dall’altro i timori di Marcia non faranno altro che aumentare e sembrerà desistere dall’intenzione di “tradire” Santiago.

Il colpo di scena vero e proprio si avrà però proprio quando il Becerra comincerà a mostrare il suo vero volto, ben lontano dall’uomo mite e pentito arrivato ad Acacias… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

