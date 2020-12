Una vita / José Miguel

Non saranno soltanto Cinta Dominguez (Aroa Rodríguez) e Camino Pasamar (Aria Bedmar) a recitare in un film di Alfonso Carchano (Josep Maria Riera) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Nel gruppo di attori si inserirà presto anche José Miguel (Manuel Bandera), ma tutto ciò farà parte di un grosso inganno messo in atto dal regista con un misterioso secondo fine.

Una Vita, news: Cinta recita in un secondo film di Carchano

Se avete seguito i nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni sapete già che la storyline vera e propria avrà il suo sviluppo quando il primo film di Alfonso Carchano verrà proiettato a calle Acacias. A quel punto, lo strampalato regista si farà avanti con Bellita (Maria Gracia) e le chiederà di far parte del suo prossimo progetto, ciò dopo aver sottolineato di essere un suo fan.

Tuttavia, nonostante un’adesione iniziale, la Del Campo si sentirà inadatta per il ruolo che le è stato assegnato, ragione che la spingerà a tirarsi indietro all’ultimo minuto e a chiedere a Carchano di affidare lo stesso un ruolo a Cinta e Camino. Sarà da allora che l’uomo comincerà quindi a comportarsi in maniera insolita….

Una Vita, trame: Alfonso e Cinta, un rapporto difficile

Eh sì: oltre a non assumere Camino, nonostante una performance nettamente superiore in fase di provini, Carchano darà sfoggio di un atteggiamento abbastanza ostile con Cinta, che dal canto suo non comprenderà quali siano le intenzioni dell’uomo sul suo film e discuterà con lui ogni volta che le scene le sembreranno incomprensibili o troppo audaci.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Tra le altre cose, sarà poi abbastanza chiaro che Carchano ha in mente qualcosa di losco e ben preciso ai danni di Bellita, visto che in più occasioni, appena resterà da solo sul set, guarderà le foto della cantante e di una donna misteriosa sottolineando che è finalmente arrivato il momento della “vendetta”.

In ogni caso, Alfonso continuerà ad utilizzare Cinta per i suoi scopi, ma finirà per discutere con lei…

Una Vita, spoiler: Carchano ingaggia anche José Miguel

Tutto questo a cosa porterà? Semplice: ad un certo punto, José Miguel dichiarerà di essere stanco dei continui rimproveri che Alfonso rivolge a sua figlia e si preparerà ad affrontarlo per rimetterlo al suo posto.

Peccato però che il Dominguez Senior cambierà idea nell’istante in cui Carchano gli proporrà di recitare nella pellicola, accettando immediatamente e dimenticandosi del motivo per cui si era recato dal regista!

Ad ogni modo, la storyline inizierà a muoversi quando anche Camino avrà dei dubbi sul conto di Carchano. La figlia di Felicia (Susana Soleto) utilizzerà un escamotage per restare da sola sul set, anche dopo la sua chiusura, e farà una scoperta shock!

Di cosa si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.