GEMMA di Uomini e donne

Iniziamo questo post con annunciarvi una piccola novità. Nei giorni scorsi vi avevamo detto che questa sarebbe stata l’ultima settimana in compagnia delle vicende di Uomini e Donne, ma in realtà c’è stato un cambiamento per quanto riguarda il palinsesto. Ed è così che avremo modo di vedere over, tronisti e corteggiatori anche lunedì 21 e martedì 22 dicembre, per poi passare ad un periodo di pausa dovuto alle festività natalizie. Ma andiamo a vedere di preciso cosa è successo in questo ultimo appuntamento della settimana, che ha a che fare con la registrazione tenutasi il 12 dicembre.

In data odierna (18 dicembre) si comincia dalla dama Gemma Galgani, facendo vedere prima un riassunto delle scorse puntate e poi un dopo-puntata di quando Gemma è uscita per cambiarsi (Tina le aveva tirato un secchio d’acqua) e l’aveva raggiunta Maurizio. I due in questo incontro hanno parlato e si sono detti un sacco di cose piacevoli, come ad esempio l’organizzarsi per un’uscita. Poi viene mostrato lo sfogo della donna, la quale si dice sempre arrabbiata per le continue intromissioni dell’opinionista Tina Cipollari.

Successivamente vediamo un video nel quale Gemma si prepara per incontrare Maurizio. Quando lei fa il proprio ingresso in studio, si dice piacevolmente emozionata per l’uscita che ha avuto con l’uomo. Soprattutto perché, a domanda diretta dell’opinionista Gianni Sperti, dichiara di aver fatto l’amore proprio con lui. Ed è così che Maurizio fa il suo ingresso in studio, confermando di nutrire un piacevole interesse per Gemma e che le piace sul serio. La donna conferma i propri sentimenti nei riguardi di Maurizio e ribadisce di aver vissuto una serata molto piacevole, fatta di sentimento e di emozioni. Per il momento sta bene così ed è molto felice.

Si parla poi per un momento dell’ex partecipante al programma Anna Tedesco, la quale in un’intervista avrebbe dichiarato di essere rimasta colpita da Maurizio. Secondo l’opinione di Gemma, queste dichiarazioni sono fuori luogo, mentre lui dice che non ci sarebbe nulla di male. E proprio per questo motivo, il cavaliere si dice disposto a conoscere altre donne al di fuori di Gemma, cosa che intristisce la Galgani.

In un secondo momento entra un nuovo corteggiatore per Gemma: si tratta di Alfredo, italo-argentino: è divorziato, campione del mondo di sport, dice di essere rimasto colpito dall’energia della donna e ammette di avere molta autostima. Nonostante la donna si dica colpita da queste parole, dice ad Alfredo di non essere interessata e quindi balla con Maurizio.

Nell’ultima parte della puntata odierna si parla di Riccardo Guarnieri, che nella scorsa puntata aveva messo un freno circa la sua conoscenza con Roberta Di Padua. Perciò vengono chiamate a centro studio delle sedute, destinate ai due protagonisti della storia. Riccardo dice che negli ultimi giorni Roberta l’ha cercato telefonicamente, si sono ricominciati a sentire, e poi si sono anche visti.

