UOMINI E DONNE oggi, 22 dicembre: ultima puntata del 2020!

L’ultima puntata di Uomini e Donne per questo 2020 è andata in onda oggi, martedì 22 dicembre. Come primo argomento si è parlato del tronista Davide Donadei, che ha fatto un’esterna molto emozionante con la sua corteggiatrice Beatrice. La ragazza ha fatto recapitare a Davide un invito a cena e i due erano molto eleganti.

Non solo, il Donadei ha ammesso che in quel momento era come se fosse a cena con la sua eventuale fidanzata e questo ha suscitato la felicità proprio di Beatrice. Felicità che si è protratta anche quando la corteggiatrice ha regalato al tronista una propria foto da piccola, dicendogli oltretutto che le è sempre mancata l’idea di famiglia. E a proposito di famiglia, Davide le dice che potrebbe essere anche lui la sua idea di famiglia.

Tornati in studio Chiara, l’altra corteggiatrice del tronista, dice di essere rimasta male per via della visione di questa esterna, ma al tempo stesso si dice desiderosa di andare avanti nella conoscenza con Davide, perché vuole arrivare fino in fondo al percorso.

Si parla poi di Armando Incarnato che è al centro della scena per via della sua doppia conoscenza, sia con Lucrezia Comanducci che con un’altra signora. Con la prima le cose non vanno per il meglio, a tal punto che la donna decide di mettere un freno a questa relazione. I problemi tra di loro hanno a che fare con dei dubbi che entrambi nutrono l’uno per l’altro: l’Incarnato sostiene che Lucrezia sia lì solo per una questione di visibilità e che abbia perso interesse nei suoi riguardi; la Comanducci invece accusa Armando di prenderla in giro e di volere altre conoscenze.

E a proposito di nuove conoscenze, c’è da segnalare che Armando ha accettato la corte di una donna venuta per lui: si chiama Alessandra e viene dalla Calabria. Invece lo stesso non ha fatto Lucrezia, che ha rifiutato un signore che ha chiamato la redazione per conoscerla.

Si passa poi a Sophie Codegoni, che ha avuto a disposizione una sola esterna e ha scelto di farla con Matteo. Quest’ultimo racconta alla tronista della sua ultima relazione finita perché l’ex fidanzata si era dimostrata fredda, stato d’animo che ha riscontrato anche in Sophie. Lui dichiara che in un primo momento si era “raffreddato” con la tronista, però al tempo stesso si dice contento di essere in esterna con lei e che ha paura del suo carattere. Poi la trasmissione mostra Sophie che inizia una videochiamata con la madre per farle conoscere Matteo, cosa di cui lui si dice molto contento ed emozionato.

Una volta rientrati in studio, Matteo dichiara di non essere pienamente convinto di dire di sì ad una eventuale scelta ed è per questo che la tronista è certa che lui stia giocando e che la stia prendendo in giro. Lui però cerca di farle capire di aver notato delle differenze caratteriali tra loro e ha paura che queste differenze possano poi non far andar bene la coppia. Interviene l’opinionista Gianni Sperti dichiarando di essere stupito da questo atteggiamento di Matteo, a tal punto che la stessa Sophie pensa che lui si stia costruendo un personaggio per piacere al pubblico.

In seguito fa il suo ingresso in studio Antonio che, mentre vedeva l’esterna tra Sophie e Matteo, ha avuto un momento di commozione, dicendosi anche molto arrabbiato con la tronista perché non solo non è stato portato in esterna dopo la sua dichiarazione d’amore ma ha notato che Sophie sia troppo oltre con Matteo.

Quest’ultimo continua a ribadire i propri dubbi e a quel punto il tronista Davide Donadei lo accusa di essere incoerente. Sophie quindi arriva a piangere e afferma che il corteggiatore si sta montando un po’ la testa perché sta notando che il pubblico lo appoggia.

Come andranno a finire i singoli percorsi di Uomini e Donne? Appuntamento a gennaio 2021 con la continuazione delle puntate, per adesso il dating show vi augura buone feste. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.