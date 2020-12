Chiara Rabbi / Uomini e donne

In attesa che torni sui teleschermi, nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che, presumibilmente, vedremo in onda a partire dall’11 gennaio.

Protagonisti della registrazione sono stati Davide e Chiara, i quali sono usciti in esterna. Il Donadei invita la donna a trascorrere la serata su una terrazza, dedicandole anche una canzone. L’uomo le rivelerà di trovarsi molto bene in sua compagnia, aprendosi completamente a lei. I due si baceranno spesso con la mascherina e il tronista ammetterà di avere una gran voglia di togliersi la mascherina e di baciarla come merita.

Alla visione di questa esterna, Beatrice andrà su tutte le furie. La corteggiatrice non ha apprezzato il comportamento dell’uomo, che prima l’ha rincorsa dietro le quinte nella precedente registrazione e poi si è rifiutato di vederla in settimana, preferendo concentrarsi esclusivamente su Chiara. Davide in sua difesa dirà di non aver gradito il comportamento di Beatrice, la quale appena finita la scorsa puntata era subito volata a Torino. La donna cercherà di giustificarsi giurando di aver pensato a lui per tutta la settimana.

Terminato il battibecco con Beatrice assisteremo alla collera di Chiara, delusa dal comportamento di Davide, il quale, secondo la corteggiatrice, non ha fatto altro che guardare la Buonocore per tutta la registrazione. Il tronista ovviamente negherà le accuse rivolte dalla Rabbi, il quale continuerà dicendo che, dopo un’esterna bellissima e romantica come quella fatta nel giorno precedente, avrebbe dovuto trattarla con maggior riguardo. La donna quindi si rifiuterà di ballare con Davide, ripetendogli che dopo le festività natalizie avrebbe dovuto avere le idee chiare sulla scelta.

Lui allora, per calmare gli animi, rivelerà di essere molto vicino a prendere la decisione finale. Quale sarà la scelta di Davide tra Chiara e Beatrice? Come andrà a finire?