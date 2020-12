GEMMA / Uomini e donne

La messa in onda di Uomini e Donne, come di consueto, è andata in pausa durante queste festività natalizie, ma ieri negli studi Titanus di Roma si è svolta l’ultima registrazione del 2020. Durante la puntata sono avvenuti numerosi colpi di scena, che i telespettatori potranno gustarsi su Canale 5 a partire dal prossimo 11 gennaio, data in cui il fortunato dating show di Maria De Filippi tornerà sui teleschermi degli italiani.

Al centro della scena è stata Gemma, la quale, negli ultimi appuntamenti pre-natalizi, aveva rivelato di aver fatto l’amore con Maurizio. Tra i due, dopo alcune iniziali incomprensioni, è nato un sentimento importante, sentito maggiormente dalla donna che dal cavaliere, il quale aveva deciso di non dare l’esclusiva alla dama piemontese (in modo tale da poter testare il suo amore per lei).

In studio scopriremo che la coppia non ha trascorso insieme le festività natalizie, restando ognuno nelle proprie case. Gemma dirà di non aver sentito Maurizio per tutto il giorno di Santo Stefano, visto che l’uomo ha avuto il cellulare spento per più di 24 ore. Il Guerci, sentitosi attaccato, andrà subito sulla difensiva e ciò farà storcere il naso ai presenti in studio.

Gli opinionisti cominceranno a dubitare sulle intenzioni dell’uomo e prenderà piede l’ipotesi che lui possa avere un’altra relazione al di fuori della trasmissione. Maurizio negherà fermamente queste illazioni, assicurando di non intrattenere nessun rapporto se non con la Galgani.

Tina allora inviterà il cavaliere a passare la notte di San Silvestro con la Galgani ma quest’ultima, irritata dalle continue intromissioni della Cipollari, si rifiuterà di accettare un invito del genere, preferendo aspettare la fine della puntata e discuterne a quattr’occhi con Maurizio.

