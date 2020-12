GIANLUCA / Uomini e donne

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne, il fortunato dating show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il programma, stando agli ultimi aggiornamenti dei palinsesti Mediaset, proseguirà fino a martedì 22 dicembre e poi si concederà una pausa natalizia.

Quella di oggi si prospetta una puntata ricca di colpi di scena, che terrà il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo. Gemma farà in studio un clamoroso annuncio: in settimana si è vista con Maurizio e i due sono stati a letto insieme. La notizia shockerà gli opinionisti, increduli di fronte a tale inaspettata novità. Questo risvolto arriva dopo un’iniziale conoscenza partita con poche pretese e diventata, col passar del tempo, sempre più importante per la coppia.

Gianluca a sorpresa deciderà di abbandonare definitivamente il trono. Il De Matteis si giustificherà ammettendo di non sentirsi a proprio agio in tale ambiente. L’uomo non è riuscito a costruire un rapporto solido con nessuna delle corteggiatrici e questo l’ha portato a optare per l’addio definitivo alla trasmissione.

Il tronista piangerà a dirotto, deluso per non essere riuscito a cogliere l’opportunità datagli dalla De Filippi. Dopo aver salutato affettuosamente tutti i presenti in studio, Gianluca si congederà definitivamente dal pubblico, che in questi mesi l’ha sempre sostenuto e coccolato.

Tornando al trono over, sembra proprio che anche Riccardo e Roberta abbiano fatto l’amore. I due, dopo aver deciso di allontanarsi per evitare nuove delusioni, hanno ricominciato a frequentarsi e in settimana, complice un invito in camera, hanno vissuto momenti di grande intimità. Tutto però capitombolerà quando Maria farà scendere in studio una nuova pretendente per Riccardo, che senza esitazione lui accetterà di conoscere.

Tutto questo provocherà l'ira di Roberta, che deciderà nuovamente di interrompere la conoscenza con il Guarnieri. Ciò sarà definitivo?