Matteo Ranieri / Uomini e donne

Oggi vedremo l’appuntamento del 2020 con Uomini e Donne, che si appresta a salutare i propri telespettatori con una puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Dopo il clamoroso addio al trono di Gianluca, quest’oggi l’atmosfera sarà più serena e romantica. A centro studio si accomoderanno Davide e Beatrice. La donna ha inoltrato al tronista una lettera in cui lei lo invita a cena e, in esterna i due appaiono molto emozionati. La Buonocore regala all’uomo un ritratto d’infanzia e il Donadei, commosso, le rivela di vederla già come la sua fidanzata. Queste parole provocheranno la collera di Chiara, la quale però deciderà di restare nel programma per provare un ultimo affondo con Davide, il quale si rivelerà ancora incerto sulla scelta finale.

Sophie è uscita in esterna solamente con Matteo. Il corteggiatrice continua ad accusare la donna di essere fredda e distante, iniziando un lungo battibecco interrotto soltanto dalla videochiamata della mamma di Matteo, intenzionata a conoscere la tronista. Tra i due ci sarà anche un bacio con la mascherina e apparentemente le cose sembreranno essersi risolte. Il polverone verrà sollevato in studio da una dichiarazione shock di Matteo, il quale rivelerà che in caso di scelta risponderebbe di NO a Sophie.

Questa inaspettata affermazione manderà su tutte le furie la Codegoni, la quale inizierà a pensare che Matteo non sia affatto sincero come vuole far credere. Anche gli opinionisti in studio cominceranno ad avere delle remore sul corteggiatore, soprattutto Gianni Sperti (il quale avrà il sentore che l’uomo stia prendendo tutti per il naso). Sophie, incitata dal pubblico in studio, dirà a Matteo qualcosa che potrebbe compromettere irrimediabilmente il rapporto. Nel frattempo Antonio, rimasto tutto il tempo dietro le quinte, lascerà in lacrime il teatro dopo aver visto l’esterna tra Matteo e Sophie.

Scendono due donne per Armando, che lui decide di tenere entrambe. L’Incarnato è ancora impegnato nella conoscenza con Lucrezia e proprio per lei scenderà a sua volta un pretendente, che la donna però deciderà di far tornare a casa non essendo il suo tipo. Tra il cavaliere napoletano e la Comanducci le cose non vanno tanto bene: Armando infatti ha rifiutato di uscire con Lucrezia parlando di alcuni impegni a Napoli, quando invece doveva uscire con un Brunilde Habibi. Come finirà?

Uomini e Donne si fermerà come di consueto per tutto il periodo delle feste natalizie, dando appuntamento ai telespettatori all’anno nuovo. A tutti un felice Natale e un sereno 2021. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.