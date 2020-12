Uomini e donne

Una nuova settimana, seppure per soli due giorni, è iniziata con le avventure di Uomini e Donne. Oggi (21 dicembre) è andata in onda la seconda parte della registrazione del 12 dicembre. Il primo argomento di cui si parla è legato alla vicenda sentimentale tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due dichiarano di essersi riavvicinati e che c’è stato qualcosa oltre un semplice bacio. In seguito la donna confessa che Riccardo le è stato molto vicino in un momento molto delicato che riguarda il figlio e ha cercato di calmarla in tutti i modi.

Ad un certo punto Maria De Filippi comunica che una signora ha chiamato la redazione per conoscere Riccardo e lui dice che può entrare in studio. Questo scatena non solo la delusione di Roberta ma anche un commento da parte di Michele Dentice (ex corteggiatore della Di Padua), il quale sostiene che il rinnovato rapporto tra Roberta e Riccardo sia solo una minestra riscaldata e che lei sarà destinata a soffrire. La nuova corteggiatrice si chiama Annabella, ha 26 anni e Riccardo decide di tenerla, per questo balla con lei.

Si passa poi alla storia tra Giancarlo ed Aurora Tropea. Nelle precedenti puntate i due avevano deciso di chiudere la relazione, ma poi dopo quella registrazione a quanto pare ci sono stati alcuni incontri. Successivamente ci sarebbe stato anche un bacio dato in seguito ad una scommessa e poi risulta che i due in un primo momento avrebbero mentito alla redazione circa un loro incontro; poi, ripensandoci meglio, hanno deciso di raccontare l’accaduto.

Tutto ciò è motivo di accusa da parte dell’opinionista Gianni Sperti, il quale dice che prendere in giro la redazione non è una cosa corretta. In seguito Giancarlo dice di aver deciso di iniziare una nuova conoscenza con Alessandra, la quale ammette di aver avvertito il desiderio dell’uomo.

Sul finire della puntata, interviene il tronista Gianluca De Matteis, il quale ammette di non sentirsi pronto per continuare questa esperienza e perciò ha deciso di abbandonare il trono. Questo scatena in lui un pianto di commozione, così la conduttrice Maria De Filippi dice che non deve rimanerci male: è questione di momenti, evidentemente lui non è predisposto a nuove conoscenze in questa fase della propria vita.

Gianluca dice di averci creduto fino all’ultimo giorno e Maria ribadisce che alcuni sentimenti possono scattare come non scattare, e quindi non deve farsene una colpa. Ed è così che termina la puntata odierna, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5 con l’ultima puntata dell’anno. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.