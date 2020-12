VELVET COLLECTION, stasera su Rai Premium il gran finale!

Finale VELVET COLLECTION

Finalmente la grande attesa dei fan è finita! Velvet Collection, spin off di Velvet, saluta i fan con una puntata evento molto speciale e a tema natalizio in onda stasera, martedì 22 dicembre 2020, in prime time su Rai Premium (canale 25 del Dtt).

Un ultimo capitolo ricco di buoni sentimenti, che chiuderà per sempre le vicende della galleria di moda più famosa della tv spagnola e che vedrà molti protagonisti storici della serie madre (come Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre, Cecilia Freire e Maxi Iglesias) riunirsi al grande cast della famiglia di Velvet Collection.

Siamo negli anni ’70 e alla Velvet arriva un’importante offerta da un grande marchio per l’acquisto delle gallerie. Nonostante il legame speciale con la casa di moda, è giunto il momento di chiudere un capitolo e cominciare una nuova vita lontano dalla Velvet! Ma prima di calare definitivamente il sipario, il team decide di organizzare un grande evento a Madrid per ricordare insieme il luogo dove tutti si sono conosciuti e che li ha visti crescere.

Una meravigliosa festa di addio, celebrata sullo sfondo di una magica cornice natalizia, sarà la giusta occasione per rivedere nella capitale spagnola personaggi come Doña Blanca e Max, i quali ricorderanno il loro amore passato; ritroveremo gli amatissimi Clara e Mateo insieme ai cugini Pedro e Jonás e dal Kenya farà ritorno anche l’eccentrico Raúl, accompagnato da un bambino…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ma il ritorno più atteso sarà quello di Alberto e Ana (quest’ultima indosserà il meraviglioso abito rosso della prima annata): la coppia protagonista delle prime quattro stagioni catturerà l’attenzione con un emozionante ballo da sogno, che incanterà tutti i presenti!

Sebbene non si sia visto in tv, ricordiamo tutti la carismatica e dolce Rita Montesinos perdere la sua battaglia con il cancro. Beh, ci sarà una grande sorpresa: gli sceneggiatori hanno voluto regalarci un finale davvero epico e dunque, attraverso un particolare escamotage (di cui non sveliamo niente per non rovinare l’effetto sorpresa), potremo rivedere la donna insieme a Marta e Ana, ma soprattutto insieme al suo Pedro.

Alla fine arriva il momento della firma che ufficializza la vendita della Velvet, ma chi sarà l’acquirente?

La risposta è nel capitolo finale, che promette di stupirci un’ultima volta con una storia ben raccontata ricca di omaggi e colpi di scena…

E così, dopo sei lunghi anni, le intricate vicende amorose della Velvet si congedano dal pubblico con un magico e romantico happy end, che vi farà commuovere ma anche sorridere. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.