Canale 5

Con la giornata di mercoledì 6 gennaio 2021, si concludono anche quest’anno le festività natalizie. Da domani, dunque, i palinsesti del daytime Mediaset tornano alla normalità ma, ancora per oggi, c’è da registrare qualche ultimo cambiamento.

Beautiful e Una vita, infatti, non vanno in onda alla Befana e il pomeriggio di Canale 5 prevede due film, che ci porteranno fino alla fascia preserale. Si comincia alle 13,40 con Amori in corsa, un film americano del 2003. Anna, figlia del presidente degli Stati Uniti, durante una visita a Praga si allontana per un tour fuori protocollo… Con Mandy Moore (This Is Us) e Matthew Goode (Downton Abbey).

Poi alle 16,25, dopo un riassunto di Daydreamer (che torna domani sera) e la pillola del Grande Fratello Vip, spazio a Cenerentola in passerella, film canadese del 2015. Kate sogna di lavorare per case d’alta moda. Ha talento ma nessuno vuole assumerla, dal momento che è la figlia di Lee Kassell, un guru della vendita al dettaglio che commercializza abiti “ispirati” agli stessi importanti stilisti. Anche se controvoglia, Kate è costretta a unirsi all’azienda di famiglia e a destreggiarsi tra una crudele matrigna e due malvagie sorellastre. Con l’aiuto di inaspettati aiutanti, riuscirà però ad avere la meglio sulle tre, salvare l’azienda e dimostrare che tutti possono indossare un abito da favola!

Le altre soap Rai e Mediaset (Il paradiso delle signore, Un posto al sole e Tempesta d’amore), vengono trasmesse anche oggi, a parte Il segreto che riprenderà domenica 10 gennaio. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

