Oggi, sabato 30 gennaio, va in onda una nuova puntata del talent show Amici, condotto come sempre da Maria De Filippi. Le anticipazioni che riguardano questo speciale del sabato hanno a che fare ovviamente sia con il canto che con il ballo. Partiamo proprio dal canto.

Nel corso di questa settimana, il professor Rudy Zerbi ha deciso di mettere in sfida la cantante Arianna. La sua sfidante si chiama Elisabetta. Entrambe canteranno due canzoni, una a testa e un’altra in comune. Ad avere la peggio sarà Arianna, che quindi dovrà abbandonare la scuola. Un’altra persona che avrebbe dovuto fare la sfida è Evandro, ma questa – per ragioni legate alla produzione – sarà rimandata alla prossima settimana.

Dal fronte danza segnaliamo diverse cose. Innanzitutto la conduttrice deciderà di far sedere tutti i ballerini a centro studio, perché, durante una lezione di classico con la professoressa Alessandra Celentano, hanno dimostrato scarso interesse; quindi la stessa Celentano deciderà di sospendere la maglia a Tommaso, mentre le altre due docenti di ballo (Lorella Cuccarini e Veronica Peparini) non daranno alcuna punizione.

Cantanti e ballerini, poi, mostreranno il loro talento ciascuno con la propria esibizione, le quali saranno molto apprezzate dai maestri. L’unico a ricevere critiche un po’ più pesanti sarà Raffaele, soprattutto da parte di Zerbi. Vedremo anche un momento molto delicato riguardante la ballerina Giulia, che si troverà al centro della scena insieme a Sangiovanni e Samuele. Ospite musicale Mr. Rain.

Questo e molto altro succederà nell’appuntamento di sabato pomeriggio e anche nei successivi pomeriggi del daytime di Canale 5 e Italia 1.