Era sabato 19 dicembre 2020 quando abbiamo visto l’ultimo speciale del talent show Amici di Maria De Filippi. Ballerini e cantanti si erano esibiti uno dietro l’altro, arrivando a stupire professori e pubblico (in studio e da casa), a tal punto che ciascuno di loro aveva confermato la propria presenza nella scuola più famosa d’Italia.

Dopo le vacanze di Natale, gli allievi sono tornati a farci compagnia di pomeriggio, ma il loro appuntamento più importante è certamente quello del sabato alle 14.10 su Canale 5. I ragazzi si sono recentemente ritrovati a registrare il primo speciale del 2021, vediamo cosa succederà.

Come abbiamo avuto modo di vedere nel daytime di ieri, il professor Rudy Zerbi ha deciso di mettere in sfida i tre allievi della professoressa Arisa, cioè Kika, Arianna e Raffaele, in quanto – stando all’opinione di Zerbi – sarebbero i meno meritevoli di stare nella scuola. Zerbi aveva dato la possibilità proprio ad Arisa di scegliere chi dei tre dovesse andare in sfida, ma la docente di canto – nello speciale che vedremo domani pomeriggio – non riuscirà a prendere una decisione.

Di conseguenza, anche su consiglio di Maria De Filippi, sarà proprio Zerbi a decidere sul da farsi: i tre allievi andranno tutti in sfida, contro Ibla. Ad avere la peggio sarà Kika, che quindi abbandonerà la scuola, accompagnata da non pochi dispiaceri da parte dei suoi (oramai ex) compagni di classe.

Stessa sorte, ma con modalità diverse, toccherà al ballerino Riccardo. Quest’ultimo verrà messo in sfida dopo un provvedimento disciplinare e perderà la competizione (giudicata dalle tre professoresse di ballo) con Alessandro, che quindi diventerà a tutti gli effetti un allievo ufficiale.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, si esibiranno chi davanti ai rappresentanti delle emittenti radiofoniche e chi davanti ai produttori musicali, ricevendo complimenti più o meno da parte di tutti; l’unico che si vedrà momentaneamente assegnare un giudizio sospeso dai professori di canto sarà Sangiovanni.

Da segnalare, infine, l’assenza in studio della professoressa Lorella Cuccarini, in quanto risultata positiva al Covid-19; sarà in ogni caso presente tramite collegamento video. Questo e molto altro succederà domani, alle 14.10, su Canale 5.

