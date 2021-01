BROOKE di Beautiful / Foto Howard Wise - JPI Studios

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 26 gennaio 2021:

Nonostante Zoe (Kiara Barnes) lo abbia avvertito che Hope (Annika Noelle) vuole Douglas (Henry Joseph Samiri) e non lui, Thomas (Matthew Atkinson) non sembra disposto a lasciar andare l’ossessione per la giovane Logan e vuole organizzare una serata con lei e Douglas.

Liam (Scott Clifton) accetta di tornare alla Spencer Publications ma nutre comunque alcuni dubbi; Hope tuttavia è troppo concentrata su Douglas per ascoltarlo. Thomas, infatti, vuole organizzare una serata col figlio e la stessa Hope.

Hope accetta la proposta di Thomas, sebbene Brooke (Katherine Kelly Lang) a questo punto preferirebbe non si avvicinasse più a lui.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)