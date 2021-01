Hope e Steffy / Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 5 gennaio 2021:

Il confronto tra Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che riguarda Liam (Scott Clifton) si fa acceso e viene interrotto proprio dall’arrivo del ragazzo.

Nonostante non apprezzi per niente Liam, Thomas (Matthew Atkinson) dichiara a Zoe (Kiara Barnes) di sperare che il giovane Spencer torni da Steffy, così che la sorella non debba essere quella che di nuovo perde tutto.

