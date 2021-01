Hope e Thomas / Beautiful

Come già riportatovi, nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Hope Logan sarà decisa a far firmare a Thomas Forrester dei documenti con i quali lo stilista, pur non rinunciando a Douglas, le permetterebbe di acquisire diritti legali sul bambino. La figlia di Brooke, infatti, pensa che in futuro questo le permetterebbe di ottenere più facilmente la custodia esclusiva di Douglas, consentendone l’adozione da parte sua e di Liam.

Per farlo, Hope punterà al punto debole di Thomas, ovvero se stessa. Cercare di domare l’ossessione dello stilista per lei, tuttavia, risulterà un gioco pericoloso: prima di tutto Thomas le propone di firmare i documenti in cambio di una notte di passione, proposta che Hope rigetterà, accettando tuttavia di trascorrere ancora del tempo da sola con Thomas e Douglas.

E così, nonostante il parere contrario di Liam, Hope si presenterà a una cena che Thomas farà preparare per loro alla Forrester Creations; peccato tuttavia che la situazione si rivelerà essere un incontro a due. Decisa a respingere le avance di Thomas, Hope si convincerà che il ragazzo abbia fatto del male a Douglas, per tenerlo lontano ed approfittare della cena per sedurla!

A niente varranno le rassicurazioni di Thomas, che si troverà ad inseguire la ragazza per tutta l’azienda. Hope infatti, sicura che Thomas possa essere pericoloso per il suo stesso figlio, inizierà questa caccia forsennata. La situazione, però, degenererà quando i due arriveranno in un punto preciso dell’edificio: un luogo in cui si stava tenendo una delicata operazione di ripulitura di alcuni macchinari per la produzione di abiti. Periodicamente tali macchinari devono essere trattati con acido e l’area, seppur messa in sicurezza, non sarà inaccessibile (sarà lì infatti che Hope arriverà nella sua ricerca di Douglas).

Lei e Thomas si metteranno a discutere in un punto rialzato e quando lo stilista si troverà a posare le mani su Hope, lei, sconvolta, lo spingerà lontano da sé, scappando mentre alle sue spalle il giovane, oltrepassando una ringhierà, cadrà in una delle vasche contenenti l’acido!

Douglas, in realtà, sarà al sicuro, intento a divertirsi con dei videogiochi sotto il controllo di Charlie Weber. Quando Hope scoprirà il malinteso, apprenderà con orrore del contenuto delle vasche. Tornata dunque sul posto della caduta, non trovando alcuna traccia di Thomas, la giovane Logan riterrà che il ragazzo sia morto e il suo corpo corroso dalla sostanza chimica fino al punto di scomparire. Hope, con Douglas, farà ritorno a casa, non prima però di aver recuperato i documenti che, intanto, Thomas aveva firmato.

Rivelata a Brooke l’orrenda fine di Thomas e ritenendosi responsabile, si lascerà convincere da Brooke a mantenere il segreto: per la Logan, la figlia aveva tutto il diritto di essere spaventata da Thomas e l’assenza di prove permetterebbe loro di far credere che Thomas se ne sia andato, affidando (tramite i documenti) Douglas alla stessa Hope.

Il peso del senso di colpa, tuttavia, renderà subito l’insabbiamento difficile, specie quando Ridge, incapace di rintracciare il primogenito, si rivolgerà proprio a moglie e figliastra per trovare una possibile pista. Le due, tuttavia, non riveleranno la presunta morte di Thomas.

Comunque sia, il giallo sulla sorte di quest’ultimo durerà molto poco: a 24 ore di distanza dell’accaduto, Thomas si presenterà a Hope, vivo e vegeto! Nelle vasche, infatti, l’acido era stato già lavato dall’acqua al momento della caduta e, di conseguenza, Thomas non ne è stato corroso. Lo stilista, tuttavia, non si è volutamente rivelato subito a Hope, lasciandole credere di averne provocato la morte. Il motivo? Dimostrarle che anche le brave persone possono mantenere segreti terribili pur di tutelarsi o raggiungere uno scopo…

Insomma, a sentire Thomas, quanto fatto da Hope non è molto diverso da quanto fatto lui con la verità su Beth. Brooke apprenderà subito dopo della sopravvivenza del figliastro, proprio quando sembrava pronta a confessare tutto al marito.

Così, il rapporto tra Thomas e Hope subirà un cambiamento nei suoi equilibri. Sebbene Hope non rinuncerà all’idea di diventare legalmente la madre di Douglas, si ritroverà a scegliere di rivolgersi a Thomas quando, molto presto, avrà bisogno del suo talento.

Per quanto riguarda Brooke, invece, Ridge scoprirà che la moglie era pronta a nascondergli la morte del figlio pur di assicurare Douglas a Hope e Liam. A quel punto, le sorti del loro matrimonio appariranno segnate… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

