Liam, Hope, Brooke, Douglas, Thomas / Beautiful (foto BBL Distribution)

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 9 gennaio 2021:

Dopo aver invitato Zoe (Kiara Barnes) a vivere per un po’ con lui e Vinny (Joe LoCicero) date le sue difficoltà, Thomas (Matthew Atkinson) è furioso per aver scoperto che Brooke (Katherine Kelly Lang) ha fatto redigere dei documenti per formalizzare un’adozione di Douglas (Henry Joseph Samiri) a favore di Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle).

Di fronte alle intenzioni di Brooke di far adottare Douglas a Hope e Liam, la ragazza è d’accordo mentre Liam appare più reticente.

Thomas ha modo di riabbracciare Douglas.

