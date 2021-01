Beautiful: chi è il (vero) padre del nuovo figlio di STEFFY? Anticipazioni USA

Steffy / Beautiful

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy Forrester riceverà i risultati del test di paternità che rivelerà chi, tra Liam Spencer e John Finnegan, è il padre del bambino che aspetta. A risolvere l’arcano sarà la dottoressa a cui lei si rivolse più di due anni fa al momento della prima gravidanza, quanto si sottopose allo stesso tipo di analisi. Il medico, nei più recenti episodi USA, non ha potuto nascondere una certa sorpresa di fronte al fatto che la paziente si trovi, per la seconda volta di fila, di fronte allo stesso dubbio. Ma si sa, raramente le gravidanze nelle soap opera non si accompagnano a qualche dramma. Detto questo… chi sarà il padre del nascituro?

Gli spoiler al momento tacciono sull’argomento, ma a guardare la storyline si ha la netta sensazione che si possa andare sulla strada del test manomesso. Il perché? Tutti si stanno adattando alla situazione, al punto di eliminare di già qualsiasi spunto di tensione o complicazione qualora tutto proceda nel giusto modo.

Beautiful, anticipazioni americane: HOPE crede al pentimento di LIAM

A dire il vero Brooke Forrester, che sarà la prossima ad apprendere della gravidanza di Steffy, affronterà furiosa la figliastra, come insomma era già successo più volte quando lei era in attesa di Kelly. Ma le coppie che gravitano attorno alla questione, in realtà, sembrano aver già retto in qualche modo il colpo.

Iniziamo da Liam e Hope Spencer: la giovane Logan ha ovviamente reagito malissimo al tradimento del marito, ma non lo ha buttato fuori di casa e né si è affrettata a sancire la fine del matrimonio. Pur delusa, crede al pentimento di Liam, che si è rivolto a Steffy convinto che Hope lo avesse tradito con Thomas Forrester; tuttavia non ha risparmiato le accuse nei confronti della sorellastra, certa che Steffy voglia Liam e che quella sera lo abbia volutamente fatto bere per sedurlo.

Beautiful, trame americane: THOMAS dà a HOPE un consiglio a sorpresa!

“Quante volte gli hai riempito il bicchiere?”, le ha chiesto, sicura che solo Liam fosse sconvolto da ciò che aveva pensato di aver visto, mentre Steffy abbia più che altro colto l’occasione che aspettava. A sorpresa, a consigliare Hope di salvare il suo matrimonio è stato Thomas, che ha appreso tutto dopo aver sentito per caso una tesa conversazione tra la ragazza e Liam.

Per quanto non gli piaccia Liam e nonostante abbia trovato nuova conferma su tutto ciò che di negativo pensa di lui, Thomas sostiene di sapere quanto Hope lo ami e di come lei debba fare di tutto per provare a difendere la famiglia che condivide con lui.

Beautiful, news USA: FINN se la prende con LIAM…

Anche l’altra relazione sembra aver trovato un positivo approccio alla questione: parliamo, cioè, di Steffy e di Finn. Trattandosi di una storia più recente e fresca, il medico non ha tutto il bagaglio di delusioni di Hope e, per quanto ferito, non vuole rinunciare al sentimento speciale che lo lega alla giovane Forrester. A suo modo di vedere le cose, la parte debole del tradimento è stata proprio Steffy, vittima del narcisismo egoista di Liam che continua a tenerla legata.

Finn ha accusato Liam di volere ancora Steffy e di aver preferito non sincerarsi che fosse davvero Hope tra le braccia di Thomas (e non un manichino a cui lo stilista stava regalando effusioni in preda alle allucinazioni): “Volevi solo la scusa giusta“, ha sentenziato Finn.

Beautiful, spoiler USA: FINN mette dei paletti nel suo rapporto con STEFFY

Al dottore la frequente invadenza di Liam nella casa di Steffy non piace affatto, così come gli è indigesta la foto gigante dei due ex coniugi che ancora troneggia sulla parete. Ma, interrogata Steffy sui suoi veri sentimenti, Finn ha ricevuto da lei delle rassicurazioni: lei spera che il padre sia proprio Finn e giura di voler spezzare il circolo vizioso con Liam, senza dunque distruggere la famiglia del ragazzo con Hope.

Finn ha quindi deciso di voler stare accanto a Steffy, anche qualora non dovesse essere lui il padre. L’uomo ha però avvertito che, in caso il bambino fosse suo, dovranno esserci dei radicali cambiamenti sul tipo di rapporto che il giovane Spencer ha con Steffy. Intenzione che, tuttavia, non è piaciuta a Liam, il quale ritiene non stia a Finn dettare regole su come, quando e dove lui frequenti Steffy e Kelly.

Insomma, sicuramente se Liam dovesse essere il padre, la cosa si farà complicata, ma in qualche modo la trama si farebbe troppo semplice e troppo breve. Insomma, la decisione di Finn di avere fiducia in un futuro con Steffy, Kelly e il nuovo bambino ha fatto scattare qualche allarme nel pubblico, specie considerando che, come medico, avrebbe facilmente conoscenze e modi per accedere al laboratorio e modificare il campione…

Stiamo andando proprio in questa direzione? Lo scopriremo presto ma, se Finn dovesse falsificare il test, si guadagnerebbe il tempo per proseguire la trama (tenendo conto che Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy, dovrà presto andare in pausa maternità) e permettere a Liam e Hope di risolvere i loro problemi, magari tornando ad inserire Thomas tra loro. Insomma, si potrebbe far esplodere la bomba su una reale paternità quando le acque sembreranno essersi calmate, in modo da rimettere tutto in discussione.

Sarà questo il destino della storyline in questione oppure no? Per sapere come andranno le cose, comunque, dovremo aspettare poco: i risultati del test saranno rivelati nelle puntate che, negli Stati Uniti, andranno in onda a fine gennaio! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

