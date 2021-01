BEAUTIFUL: trama 16 gennaio 2021, anticipazioni puntata

RIDGE ed ERIC / Beautiful (foto BBL Distribution)

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 16 gennaio 2021:

Nonostante i consigli di Donna (Jennifer Gareis), Brooke (Katherine Kelly Lang) per ora non vuole parlare con Ridge (Thorsten Kaye).

Brooke non risponde ai messaggi del marito, accrescendo il risentimento dello stilista, che non abbandonerà figlio e nipote neanche per l’amore della sua vita.

Pronto a sistemarsi nella dependance, Ridge è sorpreso di trovarvi Shauna (Denise Richards), che è nuovamente ospite di Quinn (Rena Sofer). Di impulso lo stilista bacia la Fulton.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)