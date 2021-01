Che Dio ci aiuti 6

L’uragano Suor Angela ritorna su Rai 1 per la sesta volta, forte dell’affetto di un pubblico sempre più affezionato alle vicende dell’amatissima suora sui generis interpretata da Elena Sofia Ricci, insieme ad un cast eccezionale dove spiccano personaggi iconici come Suor Costanza, la madre superiora brontolona interpretata da Valeria Fabrizi, e Azzurra, a cui presta il volto l’attrice Francesca Chillemi. Parliamo di Che Dio ci aiuti, la fiction Lux Vide campione di ascolti la cui nuova stagione va in onda a partire da giovedì 7 gennaio.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: tante novità per Suor Angela

“Suor Angela avrà una crisi importante sul suo passato, sulla sua famiglia, che dovrà convivere con la sua famiglia adottiva, quella del convento“, ha spiegato Elena Sofia Ricci durante la conferenza stampa che si è tenuta nei giorni scorsi:

La sua missione sarà cercare di uscire indenne da un altro tsunami. I panni di Suor Angela sono un po’ dei panni di un supereroe: quando recito smetto di essere Elena Sofia e divento davvero il mio personaggio, divento lei alle prese con quello che succede a tutti noi.

L’attrice – reduce di due grandi successi di Rai 1, la fiction Vivi e lascia vivere e il tv movie Rita Levi-Montalcini – ha ribadito anche il legame speciale che da sempre sente con il suo personaggio, dal quale non riesce ancora a staccarsi:

Un aspetto di questo personaggio che fa sì che ci si affezioni a Suor Angela è che è reale, è come tutti noi. È qualcosa di cui anche io non posso fare a meno. Quando incontro i miei ragazzi e le ragazze durante le attività sul set mi emoziono spesso: sono la mia grande famiglia, una famiglia con cui ho deciso di passare tantissimo tempo.

Che Dio ci aiuti 6, news: la fiction si trasferisce ad Assisi

La sesta stagione sarà caratterizzata da molte interessanti novità a partire dalla location: la serie lascia Fabriano per trasferirsi ad Assisi, la città di origine di suor Angela (nel frattempo promossa a madre superiora) e tornare a “casa” per lei significa fare i conti con un doloroso passato, nel quale c’è suo padre Primo (interpretato da Luigi Diberti) che non le ha mai perdonato la sua gioventù ribelle!

Che Dio ci aiuti 6, cast: conferme e nuovi arrivi

Un nuovo capitolo nel quale – accanto alla protagonista – spiccheranno ancora una volta i volti più amati di sempre, come l’immancabile Suor Costanza, che la Ricci che ha definito “una costante di cui non possiamo fare a meno” e che faticherà molto ad accettare il pensionamento. Inoltre rivedremo Azzurra Leonardi, che nella scorsa stagione abbiamo visto indecisa se diventare suora o no, ma nei nuovi episodi la ritroveremo già novizia e convintissima del suo cammino di fede. Una scelta, questa, che piace molto alla sua interprete, che l’ha commentata con entusiasmo:

Gli sceneggiatori riescono a creare sempre un prodotto vivo, un personaggio che cambia di continuo, che esce dagli schemi e li stravolge.

La Chillemi ha voluto anche rassicurare i fan con una premessa:

Anche da novizia, Azzurra rimane Azzurra, con tutta la sua personalità!

Fra i ritorni annunciati più attesi dai fan della serie c’è sicuramente quello di Monica Giulietti (Diana Del Bufalo), nipote di Suor Angela ed ex fiamma di Nico Santopaolo (Gianmarco Saurino), l’avvocato che nella quinta stagione abbiamo visto in coppia con la novizia Ginevra (Simonetta Columbu). Un ritorno che sarà come un fulmine a ciel sereno per i due giovani promessi sposi…

Che Dio ci aiuti 6, novità: arrivano gli attori Erasmo Genzini e Pierpaolo Spollon

Fra i nuovi arrivi, oltre al già citato Luigi Diberti che vedremo nei panni di Primo, papà di suor Angela, c’è Erasmo Genzini (il ribelle Diego Marra nella fiction L’isola di Pietro) nel ruolo di Erasmo Ferri, un ventenne dalla storia turbolenta, intenzionato a fare chiarezza nel suo nebuloso passato. Giunge nella fiction anche Pierpaolo Spollon (Riccardo in Doc, Nelle tue mani): sarà lo psichiatra infantile Emiliano, il quale perderà la testa per Monica. L’attore, intervistato da FanPage qualche mese fa, ha commentato così il suo personaggio:

Emiliano ha mantenuto il camice, ma non è come Riccardo. È uno psichiatra dell’infanzia, molto bravo, serio e professionale che però quando si innamora combina un disastro dietro l’altro.

Completano la rosa delle new entry e dei ritorni la piccola Olimpia Noviello (Penelope), Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina) e una guest star d’eccezione: il conduttore e ballerino Stefano De Martino, al suo esordio come attore, che vedremo nei panni di se stesso nel sesto episodio.

Le novità dunque saranno tantissime per Suor Angela e la sua famiglia allargata, non ci resta che prepararci alla visione dei dieci nuovi appuntamenti diretti da Francesco Vicario (che ha definito la sesta stagione “la più bella di tutte”).

