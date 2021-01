DAYDREAMER al posto de IL SEGRETO, anticipazioni del 25 e 26 gennaio

CAN e SANEM / Daydreamer (foto Mediaset)

Anticipato dal sito di Davide Maggio e ora confermato dai palinsesti Mediaset ufficiali, c’è da registrare un cambiamento nella programmazione del daytime Mediaset, con Daydreamer che dal 25 gennaio torna anche in fascia pomeridiana e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16,45, prendendo così il posto de Il segreto (che continuerà solo la domenica). Ecco la trama della puntata che vedremo divisa in due parti lunedì e martedì:

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di lunedì 25 e martedì 26 gennaio 2021:

Ihsan vende come biologico un suo prodotto “equivoco”, che provoca un’intossicazione nel quartiere. Le donne che protestano e denunciano Aysun e Mekvibe vengono portate in Commissariato e poi rilasciate, mentre parte la caccia a Ihsan, sparito dalla circolazione.

Ceycey, pressato dalla nonna, pensa di organizzare un finto matrimonio con Ayhan, la quale che scopre i vestiti nuziali che la nonna ha inviato e crede che il matrimonio sia vero.

Sanem e Yigit sfidano Can e Polen in una specie di gara di cucina in presenza di un famoso chef. Va in scena una commedia degli equivoci, basata su vecchie ruggini fra Can e Sanem. E alla fine Can “rapisce” Sanem, contrariata e chiusa in un ostinato mutismo, portandola in uno sperduto chalet di montagna, dove alla fine, cucinando varie prelibatezze, la “prende per la gola” e ne ammorbidisce l’atteggiamento. Il che forse prelude ad una pace fra i due…

