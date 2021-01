SANEM e OSMAN di Daydreamer / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio 2021 su Canale 5:

Sanem trascorre la notte con Can al rifugio e fa pace con lui, però poi lei gli dice che intende continuare a lavorare per Yigit e che non vuole rientrare alla Fikri Harika. A quel punto i due litigano di nuovo e Sanem conferma di voler pubblicare il suo libro con la casa editrice di Yigit, convinta che riscuoterà tanto successo. Can la pensa diversamente…

Can e Sanem continueranno comunque a lavorare insieme (sia pure per conto di aziende diverse) visto che la casa editrice di Yigit avrà un ruolo in un’importante campagna della Fikri Harika, che vedrà protagonisti gli animali in difficoltà.

Yigit e Can ormai sono rivali: i due vogliono entrambi Sanem, che deve in qualche modo mediare tra i due uomini…

